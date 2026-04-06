У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтовий термінал "Шесхаріс" в РФ та літак-амфібію у Криму

Сили оборони України завдали успішних ударів по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську та по літаку-амфібії Бе-12 ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 6 квітня було завдано вдалих ударів по території Росії та по воєнному об'єкту в тимчасово окупованому Криму у "межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора".

"Уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, РФ). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу", — повідомили у Генштабі та зазначили, що масштаби завданих збитків уточнюються.

Також було підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень також уточнюється.

Відео дня

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — резюмували у Генштабі ЗСУ.

Крім того, деталі успішного удару по нафтоналивному терміналу порту Новоросійськ озвучили джерела NV в СБУ.

"Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (ГУР МОУ, СБС, ССО, ДПСУ) влаштували "вибух" на нафтоналивному терміналі "Шесхаріс" морського порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Цей термінал є одним із найбільших комплексів перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють проти України", — заявили у спецслужбі.

В СБУ стверджують, що на "Шесхарісі" було пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється навантаження і розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі терміналу: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, а в місцях влучання виникли масштабні пожежі.

Фокус писав про вибухи у Новоросійську та про можливі пошкодження кораблів ЗС РФ. Термінал, згідно з даними Google maps, розташований за 300 м від закритого причалу, на якому, серед іншого, стояли військові кораблі РФ та підводні човни класу "Варшавянка". Крім того, влучили по радару наведення ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцир-С2".

Згодом OSINTери отримали серію супутникових фото, на яких помітили близько п'яти кораблів, які потрапили під удар України у Новоросійську.