"Логика "операции Балтика": почему дроны атаковали именно Усть-Лугу и Череповец, — эксперт

Сергей Мисюра, военный блогер и ведущий военного телевидения "Армия TV" объяснил, почему последовательно были атакованы нефтегазовый комплекс в порту Усть-Луга Ленинградской области, завод "Апатиты" в Череповце и какая связь со съездом Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Все утром видели новости, что ночью прилетели какие-то дроны в Череповец на российщине. Какой-то завод "Апатит" поразили, какую-то химию производит, и пролистали дальше. Но здесь надо многое прояснить, потому что я очень люблю детали", — пояснил Сергей Мисюра.

В российском городе Череповец был атакован АО "Апатит" — это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, серной и фосфорной кислот, а также ведущий производитель аммиачной селитры, которую используют также для производства взрывчатых веществ.

Мисюра пояснил, что атака на завод "Апатит" имеет прямую связь со съездом Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялся накануне и который посетил Владимир Путин собственной персоной.

Лауреатом премий, которые выдавали на 35-м РСПП стал промышленный гигант "Фосагро", в который входит и предприятие "Апатит".

"Понимаете скорость? Днем получил медаль, а ночью по твоему крупнейшему производителю химии прилетают дроны", — написал Мисюра.

Путин на РСПП Фото: ТАСС

Также он объяснил логику и связь операции "Балтика" против "портов и терминалов балтийского берега и этими химическими гигантами в Череповце за 450 км".

"Пока догорает Усть-Луга и Приморск, прилетело туда, откуда как раз эти порты "кормятся". Удар по "Апатиту" в Череповце — это хирургическое перерезание технологической цепочки, которая питает и российский ОПК, и их экспортный бюджет, и внутренний аграрный сектор. Уже упомянутый лауреат холдинг "Фосагро" сразу получил пендаль от добрых дронов после официальных награждений", — написал Мисюра. И предоставил разбор того, как связаны атакованные предприятия.

Череповецкий "Апатит" — химический гигант на службе войны

Это не просто "завод удобрений", это монстр, который производит более 4,5 млн тонн серной кислоты в год (самый большой показатель в РФ). Без этой кислоты останавливается нитрация на всех пороховых заводах России. "Нет кислоты — нечем наполнять снаряды и некоторые ракеты", — пояснил Мисюра.

Добавьте сюда 1,9 млн тонн аммиака и 800 тысяч тонн селитры — и получите идеальную базу для производства взрывчатки, которую "россияне цинично называют "продукцией двойного назначения" и "только селитру для полей делают", — рассказал блогер.

Удар по посевной и экспорту РФ

По словам Сергея Мисюры, прилет в марте — это не просто минус валютная выручка (а это доля от 450 млрд рублей годового дохода "Фосагро"), но и прямой удар по внутреннему рынку удобрений накануне посевной.

Череповец производит более 4,4 млн тонн фосфорных удобрений, значительная часть которых идет на внутренние поля. Пока установки фракционирования и линии синтеза аммиака выходят из строя, дефицит удобрений становится неизбежным. "Это системное умножение на ноль их посевных возможностей этой весной", — пояснил блогер.

Логистическая петля: Череповец — Усть-Луга

Далее Мисюра пишет: для тех, кто хочет спросить, как это связано с портами:

Терминалы "Ультрамар" и "Еврохим": именно в Усть-Луге построены хабы, через которые Череповец отгружает свой экспорт. Более 70% продукции "Апатита" шло именно через эти ворота.

В 2025 году через эти терминалы прошло более 15 млн тонн химии. Это основной канал поступления валюты, идущий в обход нефтяных ограничений.

Резюмируя, Сергей Мисюра делает выводы, что ударом по Усть-Луге была "закрыта дверь", а атакой на Череповец "подожжен склад".

"Когда дроны выбивают и производство ("Апатит"), и терминалы перевалки (Усть-Луга/Приморск), весь промышленный северо-запад РФ впадает в кому", — говорит блогер.

По словам Сергея Мисюры, россияне хотели воевать "в длинную", но без удобрений для полей и кислоты для снарядов — эта "длинная" становится для них очень дорогой и голодной. А удар по Череповцу в очередной раз в 900+ км от границы, да еще и сразу после награждения из рук Путина — это "нереальный праздник для сочетания таких деталей и точной работы хороших дронов".

Но по мнению блогеров — это еще не все связи, и есть еще несколько связанных целей, но эти основные.

Напомним, что в ночь на 27 марта украинские дроны во второй раз атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Спутниковые снимки показали горящие резервуары на нефтяном терминале.

Интересно, что также в этом порту произошел бунт работников. Часть участников беспорядков задержали правоохранители и бойцы ОМОН, однако протесты не прекратились и утром. Интересно, что среди задержанных есть граждане Казахстана.