Дроны вновь атаковали Усть-Лугу: как горят терминал и станция в нефтяном порту РФ (фото, видео)
В ночь на 27 марта дроны второй раз подряд ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области Российской Федерации, подтвердили данные OSINTера. Спутниковые фото показали новые горящие резервуары, а видео с места атаки — беспилотник, по форме похожий на "Шахед". Как прошла новая украинская атака и каковы последствия прилетов?
Спутник зафиксировал площадку в порту Усть-Луги, заполненную гигантскими нефтяными резервуарами, и на части изображения, несмотря на облака, действительно видны две точки возгорания, говорится в заметке в Telegram-канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟨. Отмечается, что горит оборудование нефтеналивного терминала "Усть-Луга Ойл". Между тем в канале Exilenova+ появились кадры со станции "Лужская" возле Усть-Луги. На видео слышна стрельба из автоматов и видим горящую местность. Не указано, речь идет о свежем ударе 27 марта или это события 25 марта. Ко всему, в небе заметили шахедоподобный БпЛА, который добрался за 800 км от Украины.
На спутниковых фото OSINTера действительно видим затянутую облаками местность. Впрочем, даже сквозь облачный покров заметно две точки горения: слева — большего размера, справа — меньшего. В заметке приведены координаты пожара — 59.70472914952441, 28.4307799695031. На другом кадре — изображение, которое показывает вид площадки до прилетов 27 марта. Сравнение фото показывает, что слева горят два резервуара, справа — один (диаметром по 45 м по Google maps).
Украинское командование пока не подтверждало новую атаку на нефтяной терминал в Усть-Луге 27 марта. Кроме того, и после подтверждений предыдущих ударов не информировали о типе БпЛА, которые реализовали успешный удар. Между тем на фото Exilenova+ — БпЛА с дельтаобразным крылом, как у "Шахеда": Фокус ранее писал, что Украина имеет похожий дрон "Батяр" с дальностью 800 км.
Взрывы в РФ — детали атак в Усть-Луге
Инфографика сервиса FIRMS NASA со спутниковыми данными о пожарах в районе балтийских портов РФ показывает зоны повышенной температуры в Усть-Луге. Кроме того, заметна горячая зона в порту Приморска, который попал под удар дронов 23 марта: есть вероятность, что его атаковали и 27 марта, но официальных данных нет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитывался в Telegram о ходе атаки дронов Украины в ночь с 26 на 27 марта. По его словам, первые два БпЛА добрались до цели около 20:38. Утром в 5:32 чиновник написал, что над регионом якобы сбили 36 дронов: о попаданиях не докладывал и не признал новые попадания в порту Усть-Луги. Минобороны РФ утром 27 марта проинформировало, что ночью состоялась атака 85 дронов, которые угрожали восьми областям (в т.ч. Ленинградской и Московской областям), оккупированному Крыму и Черному морю. Согласно отчетам РФ, почти половина БпЛА добралась до Балтики.
Отметим, предыдущая атака на Усть-Лугу состоялась 25 марта. На фото и видео с места событий фигурировали горящие резервуары, расположенные на расстоянии 700 м от сегодняшнего попадания. Среди прочего, получило повреждение оборудование завода "Новатэк". Генштаб подтвердил удар и рассказал, что, ко всему, удалось повредить патрульный ледокол "Пурга" у пирса Выборгского судостроительного завода.
Напоминаем, агентство Reuters сообщило, на сколько процентов упал нефтяной экспорт РФ после серии ударов Украины по нефтегазовой отрасли.