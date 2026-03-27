Дроны вновь атаковали Усть-Лугу: как горят терминал и станция в нефтяном порту РФ (фото, видео)

В ночь на 27 марта дроны второй раз подряд ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области Российской Федерации, подтвердили данные OSINTера. Спутниковые фото показали новые горящие резервуары, а видео с места атаки — беспилотник, по форме похожий на "Шахед". Как прошла новая украинская атака и каковы последствия прилетов?

Спутник зафиксировал площадку в порту Усть-Луги, заполненную гигантскими нефтяными резервуарами, и на части изображения, несмотря на облака, действительно видны две точки возгорания, говорится в заметке в Telegram-канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟨. Отмечается, что горит оборудование нефтеналивного терминала "Усть-Луга Ойл". Между тем в канале Exilenova+ появились кадры со станции "Лужская" возле Усть-Луги. На видео слышна стрельба из автоматов и видим горящую местность. Не указано, речь идет о свежем ударе 27 марта или это события 25 марта. Ко всему, в небе заметили шахедоподобный БпЛА, который добрался за 800 км от Украины.

Відео дня

На спутниковых фото OSINTера действительно видим затянутую облаками местность. Впрочем, даже сквозь облачный покров заметно две точки горения: слева — большего размера, справа — меньшего. В заметке приведены координаты пожара — 59.70472914952441, 28.4307799695031. На другом кадре — изображение, которое показывает вид площадки до прилетов 27 марта. Сравнение фото показывает, что слева горят два резервуара, справа — один (диаметром по 45 м по Google maps).

Взрывы в РФ — нефтяной порт Усть-Луги после удара 27 марта Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Взрывы в РФ — нефтяной порт Усть-Луги до удара 27 марта Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Украинское командование пока не подтверждало новую атаку на нефтяной терминал в Усть-Луге 27 марта. Кроме того, и после подтверждений предыдущих ударов не информировали о типе БпЛА, которые реализовали успешный удар. Между тем на фото Exilenova+ — БпЛА с дельтаобразным крылом, как у "Шахеда": Фокус ранее писал, что Украина имеет похожий дрон "Батяр" с дальностью 800 км.

Взрывы в РФ — дрон похожий на "Шахед" над Усть-Лугой 25-27 марта Фото: Exilenova+

Взрывы в РФ — детали атак в Усть-Луге

Инфографика сервиса FIRMS NASA со спутниковыми данными о пожарах в районе балтийских портов РФ показывает зоны повышенной температуры в Усть-Луге. Кроме того, заметна горячая зона в порту Приморска, который попал под удар дронов 23 марта: есть вероятность, что его атаковали и 27 марта, но официальных данных нет.

Взрывы в РФ — карта пожаров в Усть-Луге и Приморске 27 марта Фото: FIRMS NASA

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитывался в Telegram о ходе атаки дронов Украины в ночь с 26 на 27 марта. По его словам, первые два БпЛА добрались до цели около 20:38. Утром в 5:32 чиновник написал, что над регионом якобы сбили 36 дронов: о попаданиях не докладывал и не признал новые попадания в порту Усть-Луги. Минобороны РФ утром 27 марта проинформировало, что ночью состоялась атака 85 дронов, которые угрожали восьми областям (в т.ч. Ленинградской и Московской областям), оккупированному Крыму и Черному морю. Согласно отчетам РФ, почти половина БпЛА добралась до Балтики.

Отметим, предыдущая атака на Усть-Лугу состоялась 25 марта. На фото и видео с места событий фигурировали горящие резервуары, расположенные на расстоянии 700 м от сегодняшнего попадания. Среди прочего, получило повреждение оборудование завода "Новатэк". Генштаб подтвердил удар и рассказал, что, ко всему, удалось повредить патрульный ледокол "Пурга" у пирса Выборгского судостроительного завода.

