Дрони знов атакували Усть-Лугу: як горять термінал та станція у нафтовому порту РФ (фото, відео)

В ніч на 27 березня дрони вдруге поспіль вдарили по порту Усть-Луга у Ленінградській області Російської Федерації, підтвердили дані OSINTера. Супутникові фото показали нові палаючі резервуари, а відео з місця атаки — безпілотник, за формою схожий на "Шахед". Як відбувалась нова українська атака та які наслідки прильотів?

Супутник зафіксував майданчик в порту Усть-Луги, заповнений гігантськими нафтовими резервуарами, і на частині зображення, попри хмари, справді видно дві точки займання, ідеться у дописі в Telegram-каналі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Зауважується, що горить устаткування нафтоналивного термінала "Усть-Луга Ойл". Тим часом у каналі Exilenova+ з'явились кадри зі станції "Лузька" біля Усть-Луги. На відео чути стрілянину з автоматів та бачимо палаючу місцевість. Не вказано, ідеться про свіжий удар 27 березня чи це події 25 березня. До всього, у небі помітили шахедоподібний БпЛА, який дістався за 800 км від України.

На супутникових фото OSINTера справді бачимо затягнуту хмарами місцевість. Втім, навіть крізь хмарний покрив помітно дві точки горіння: зліва — більшого розміру, справа — меншого. У дописі наведені координати пожежі — 59.70472914952441, 28.4307799695031. На іншому кадрі — зображення, яке показує в вигляд майданчика до прильотів 27 березня. Порівняння фото показує, що зліва горять два резервуари, справа — один (діаметром по 45 м за Google maps).

Вибухи у РФ — нафтовий порт Усть-Луги після удару 27 березня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Вибухи у РФ — нафтовий порт Усть-Луги до удару 27 березня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Українське командування поки не підтверджувало нову атаку на нафтовий термінал в Усть-Лузі 27 березня. Крім того, і після підтверджень попередніх ударів не інформували про тип БпЛА, які реалізували успішний удар. Тим часом на фото Exilenova+ — БпЛА з дельтаподібним крилом, як у "Шахеда": Фокус раніше писав, що Україна має схожий дрон "Батяр" з дальністю 800 км.

Вибухи у РФ — дрон схожий на "Шахед" над Усть-Лугою 25-27 березня Фото: Exilenova+

Вибухи у РФ — деталі атак в Усть-Лузі

Інфографіка сервісу FIRMS NASA з супутниковими даними про пожежі в районі балтійських портів РФ показує зони підвищеної температури в Усть-Лузі. Крім того, помітно гарячу зону у порту Приморська, який потрапив під удар дронів 23 березня: є ймовірність, що його атакували і 27 березня, але офіційних даних немає.

Вибухи у РФ — карта пожеж в Усть-Лузі та Приморську 27 березня Фото: FIRMS NASA

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко звітував у Telegram про хід атаки дронів України в ніч з 26 на 27 березня. З його слів, перші два БпЛА дістались до цілі близько 20:38. Зранку о 5:32 посадовець написав, що над регіоном начебто збили 36 дронів: про влучання не доповідав і не визнав нові влучання у порту Усть-Луги. Міноборони РФ зранку 27 березня проінформувало, що вночі відбулась атака 85 дронів, які загрожували восьми областям (у т.ч. Ленінградській та Московській областям), окупованому Криму та Чорному морю. Згідно зі звітами РФ, майже половина БпЛА дісталась до Балтики.

Зазначимо, попередня атака на Усть-Лугу відбулась 25 березня. На фото та відео з місця подій фігурували палаючі резервуари, розташовані на відстані 700 м від сьогоднішнього влучання. Серед іншого, отримало пошкодження устаткування заводу "Новатек". Генштаб підтвердив удар і розповів, що, до всього, вдалось пошкодити патрульний криголам "Пурга" біля пірса Виборзького суднобудівного заводу.

Нагадуємо, агенція Reuters повідомило, на скільки відсотків упав нафтовий експорт РФ після серії ударів України на нафтогазовій галузі.