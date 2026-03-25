Генштаб підтвердив ураження патрульного криголаму "Пурга" РФ у Виборзі: проплавав чотири роки

Дрони Сил оборони України атакували Виборзький суднобудівний завод, заявило українське командування. Внаслідок удару росіяни втратили корабель "Пурга", який російська армія могла використовувати як криголам і як патрульне судно, здатне полювати на дрони та затримувати кораблі.

В ніч на 25 березні відбулась спільна операція різних частин Сил оборони, ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі. Уражений корабель "Пурга" мав надійти у ФСБ РФ та діяти на шкоду Україні.

Вибухи у РФ — деталі атаки 25 березня

"Пурга" — це прикордонний сторожовий корабель проєкту 23550 з шифром "Єрмак", розповіли на профільному порталі "Военное обозрение" РФ. Судна цього проєкту належать до класу криголамів Arc7, які одночасно виконують функції патрулювання та є криголамами. Основне завдання як патрульних кораблів — моніторинг арктичної зони, як криголамів — ламання льоду товщиною до 1,7 м. Крім того, вони можуть виконувати роль буксирів та кораблів підтримки. ЗС РФ замовила два кораблі проєкту 23550 шифру "Єрмак". Перший, "Пурга" №235, спустили на воду у 2022 році, і через чотири роки він отримав пошкодження від дронів України. Другий, "Дзержинський" №238, у процесі виготовлення з 2023 року.

Характеристики кораблів проєкту 23550 шифру "Єрмак":

зброя — 30-мм АК-630М, кулемети "Корд", ПЗРК;

розміри — довжина 114 м, ширина 19,5 м, осадка 6 м, тоннажність 9 тонн, екіпаж 60 осіб і ще 50 додаткових;

технічні можливості — швидкість до 18 вузлів, може брати на борт два вертольоти Ка-52, два катери "Раптор" і один катер на повітряній подушці.

Вибухи у РФ — спуск на воду корабля "Пурга" у 2022 році

Наліт БпЛА на "Новатек"

Ще одне влучання — по порту Усть-Луга, доповіло командування. Генштаб повідомив, що можливі пошкодження на заводі "Новатек-Усть-Луга" — резервуари та стендери для наливання нафти на кораблі. В.о. глави СБУ, генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що удар по Усть-Лузі — це "подарунок", який бійці Центру "Альфа" влучили росіянам. Завдяки спецоперації зменшили можливості Кремля продавати нафту через кораблі тіньового флоту, ідеться у повідомленні. Топофіцер наголосив, що у РФ тепер немає безпечних регіонів і що СБУ зменшуватиме військово-економічний потенціал ворога.

Тим часом у каналі Сил спеціальних операцій повідомили про удар по нафтогазових терміналах порту Усть-Луга і по виробничих потужностях заводу "Новатек". Наголошується, що атаку провела спільна команда СБУ, СБС, ГУР, ДПСУ та Служби зовнішньої розвідки. Пресслужба СБС опублікувала комп'ютерну графіку з перебігом удару та вказала, що діяли бійці 1 окремого полку СБС та 413 полк "Рейд". Зауважмо, українські військові розповіли про атаку на Усть-Лугу, але не згадали про удар по Виборзькому суднобудівному заводу.

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про влучання в Усть-Лузі та Виборгу. Вночі росЗМІ повідомили про наліт дронів, які дістались за сотні кілометрів від України та вдарили по цілях у Ленінградській області. На відео з місця подій з'явилась територія заводу "Новатек": палаючі резервуари та устаткування. Крім того, у мережі відшукали фото корабля "Пурга", пошкодженого під час нальоту на Виборзький суднобудівний завод.

Нагадуємо, зранку 25 березня стало відомо про падіння дронів у Латвії та Естонії: могли прямувати до об'єктів в Усть-Лузі та Виборзі РФ.