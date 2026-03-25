Генштаб подтвердил поражение патрульного ледокола "Пурга" РФ в Выборге: проплавал четыре года

Дроны Сил обороны Украины атаковали Выборгский судостроительный завод, заявило украинское командование. В результате удара россияне потеряли корабль "Пурга", который российская армия могла использовать как ледокол и как патрульное судно, способное охотиться на дроны и задерживать корабли.

В ночь на 25 марта состоялась совместная операция различных частей Сил обороны, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram-канале. Пораженный корабль "Пурга" должен был поступить в ФСБ РФ и действовать во вред Украине.

Взрывы в РФ — детали атаки 25 марта

"Пурга" — это пограничный сторожевой корабль проекта 23550 с шифром "Ермак", рассказали на профильном портале "Военное обозрение" РФ. Суда этого проекта относятся к классу ледоколов Arc7, которые одновременно выполняют функции патрулирования и являются ледоколами. Основная задача как патрульных кораблей — мониторинг арктической зоны, как ледоколов — ломка льда толщиной до 1,7 м. Кроме того, они могут выполнять роль буксиров и кораблей поддержки. ВС РФ заказали два корабля проекта 23550 шифра "Ермак". Первый, "Пурга" №235, спустили на воду в 2022 году, и через четыре года он получил повреждения от дронов Украины. Второй, "Дзержинский" №238, в процессе изготовления с 2023 года.

Характеристики кораблей проекта 23550 шифра "Ермак":

оружие — 30-мм АК-630М, пулеметы "Корд", ПЗРК;

размеры — длина 114 м, ширина 19,5 м, осадка 6 м, тоннажность 9 тонн, экипаж 60 человек и еще 50 дополнительных;

технические возможности — скорость до 18 узлов, может брать на борт два вертолета Ка-52, два катера "Раптор" и один катер на воздушной подушке.

Тем временем в канале Сил специальных операций сообщили об ударе по нефтегазовым терминалам порта Усть-Луга и по производственным мощностям завода "Новатэк". Отмечается, что атаку провела совместная команда СБУ, СБС, ГУР, ГПСУ и Службы внешней разведки. Пресс-служба СБС опубликовала компьютерную графику с ходом удара: появляются пять дронов, которые попадают по важным объектам РФ на берегу Балтийского моря. Указано, что действовали бойцы 1 отдельного полка СБС и 413 полк "Рейд". Заметим, украинские военные рассказали об атаке на Усть-Лугу, но не упомянули об ударе по Выборгскому судостроительному заводу.

Новость дополняется...