Дроны попали по электростанции в Эстонии и залетели в Латвию: зашли в Балтию со стороны РФ (карта)

В ночь на 25 марта минимум два дрона неизвестного происхождения проникли на территорию стран Балтии, зайдя из воздушного пространства Российской Федерации, написало медиа ERR. Один из беспилотников попал по дымоходу электростанции в Эстонии, другой — упал в приграничном селе Латвии. При этом БпЛА появились во время атаки на порты Усть-Луга и Выборг в РФ. Как страны Балтии невольно стали участниками российско-украинской войны?

Полиция и правоохранители Эстонии подтвердили инцидент на электростанции, говорится в статье медиа. По оценкам местных властей, дроны случайно залетели на территорию страны и не имели целью нанести вред. Кроме того, похожее событие произошло в Латвии. Выяснилось, что на латвийско-российской границе прогремел взрыв из-за возможного сбития беспилотника. В статье отмечается, что беспилотники связывают с атаками на инфраструктуру РФ, к которым случайно оказались причастны страны Балтии. Подобные случаи демонстрируют риск распространения войны на приграничные регионы Эстонии и Латвии, подытожило ERR.

Эстонское медиа сообщило, что следствие изучает обстоятельства инцидента на электростанции в населенном пункте Аувере в Ида-Вирумаа и пытается выяснить, сбился ли БпЛА с курса или свернул не туда под действием средств РЭБ. Как заявила служба безопасности, жертв нет, а объект инфраструктуры продолжил работу. Также указывается, что происшествие произошло в 3:43 ч 25 марта.

"Согласно текущей информации, дрон не был направлен на Эстонию. Сейчас предпринимаются первые действия, расследование выяснит более конкретные обстоятельства", — привело медиа комментарий генерального прокурора Астрид Аси.

Появились фото пораженного объекта в Эстонии — это труба, в верхней части которой заметны повреждения из-за удара дрона. Заметим, возможная высота дымохода, в верхушку которого попал БпЛА, — около 200 м: об этом написала эстонская компания Eesti Energia на странице Facebook.

Между тем инцидент в Латвии произошел часом ранее — около 2:30, сообщило медиа LSM. Система ПВО засекла неизвестный объект, который 10 минут находился в воздушном пространстве страны, а затем прогремел взрыв в районе населенного пункта Краслава. Заместитель начальника Объединенного штаба Эгилс Лещинскис выразил уверенность, что дрон не угрожал гражданам, а направлялся в другую сторону. Медиа и военные Латвии не публиковали фото обломков БпЛА, который проник на территорию страны.

Война РФ и Балтия — детали атаки дронов

На карте Google Maps можно обозначить населенные пункты Латвии и Эстонии, над которыми заметили дроны неизвестного происхождения. Видим, что речь идет о территории на границе с РФ и там могли бы двигаться беспилотники, которые, гипотетически, направлялись от Украины в сторону портов РФ в Усть-Луге, Приморске и Выборге.

События в странах Балтии произошли на фоне массированной атаки дронов на российские порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области. На видео с места событий — столбы дыма в направлении нефтяных терминалов. Кроме того, получил повреждения патрульный корабль ФСБ РФ, который базировался на Выборгском судостроительном заводе.

Отметим, ранее Фокус писал о других инцидентах в странах Балтии, связанных с войной РФ. В частности, в марте немецкий таблоид Bild рассказал о возможных планах Москвы создать"Нарвскую народную республику" в Эстонии. По оценкам медиа, россияне планируют повторить сценарий гибридного вторжения, который успешно испытали в Украине в 2014 году. Между тем несколькими неделями ранее стало известно о выводах топофицеров НАТО о сценариях нападения: выяснилось, что альянс не ответит на гибридную атаку на Литву, которая будет прикрывать, например, "гуманитарную миссию".

Напоминаем, 21 марта медиа напомнили о планах РФ напасть на страны Балтии и показали карту возможных атак, которая публиковалась еще в 2024 году.