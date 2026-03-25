Дрони влучили по електростанції в Естонії та залетіли в Латвію: зайшли в Балтію з боку РФ (карта)

В ніч на 25 березня мінімум два дрони невідомого походження проникли на територію країн Балтії, зайшовши з повітряного простору Російської Федерації, написало медіа ERR. Один з безпілотників влучив по димарю електростанції в Естонії, інший — упав у прикордонному селі Латвії. При цьому БпЛА з'явились під час атаки на порти Усть-Луга та Виборг у РФ. Як країни Балтії мимохіть стали учасниками російсько-української війни?

Поліція та правоохоронці Естонії підтвердили інцидент на електростанції, ідеться у статті медіа. За оцінками місцевої влади, дрони випадково залетіли на територію країни й не мали на меті завдати шкоди. Крім того, схожа подія відбулась в Латвії. З'ясувалось, що на латвійсько-російському кордоні пролунав вибух через можливе збиття безпілотника. У статті зауважується, що безпілотники пов'язують з атаками на інфраструктуру РФ, до яких випадково виявились дотичними країни Балтії. Подібні випадки демонструють ризик поширення війни на прикордонні регіони Естонії та Латвії, підсумувало ERR.

Естонське медіа повідомило, що слідство вивчає обставини інциденту на електростанції у населеному пункті Аувере в Іда-Вірумаа й намагається з'ясувати, чи БпЛА збився з курсу або звернув не туди під дією засобів РЕБ. Як заявила служба безпеки, жертв немає, а об'єкт інфраструктури продовжив роботу. Також вказується, що подія сталась о 3:43 год 25 березня.

"Згідно з поточною інформацією, дрон не був спрямований на Естонію. Наразі вживаються перші дії, розслідування з'ясує більш конкретні обставини", – навело медіа коментар генеральної прокурорки Астрід Асі.

З'явились фото ураженого об'єкта в Естонії — це димар, у верхній частині якого помітні пошкодження через удар дрона. Зауважимо, можлива висота димаря, у верхівку якого влучив БпЛА, — близько 200 м: про це написала естонська компанія Eesti Energia на сторінці Facebook.

Тим часом інцидент у Латвії відбувся годиною раніше — близько 2:30, повідомило медіа LSM. Система ППО засікла невідомий об'єкт, який 10 хвилин перебував у повітряному просторі країни, а потім пролунав вибух у районі населеного пункту Краслава. Заступник начальника Об'єднаного штабу Егілс Лещінскіс висловив впевненість, що дрон не загрожував громадянам, а прямував у інший бік. Медіа та військові Латвії не публікували фото уламків БпЛА, який проник на територію країни.

Війна РФ та Балтія — деталі атаки дронів

На карті Google Maps можна позначити населені пункти Латвії та Естонії, над якими помітили дрони невідомого походження. Бачимо, що ідеться про території на кордоні з РФ і там могли б рухатись безпілотники, які, гіпотетично, прямували від України в бік портів РФ в Усть-Лузі, Приморську та Виборгу

Події в країнах Балтії відбулись на тлі масованої атаки дронів на російські порти Усть-Луга та Виборг у Ленінградській області. На відео з місця подій — стовпи диму у напрямку нафтових терміналів. Крім того, отримав пошкодження патрульний корабель ФСБ РФ, який базувався на Виборзькому суднобудівному заводі.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші інциденти у країнах Балтії, пов'язані з війною РФ. Зокрема, у березні німецький таблоїд Bild розповів про можливі плани Москви створити "Нарвську народну республіку" в Естонії. За оцінками медіа, росіяни планують повтори сценарій гібридного вторгнення, який успішно випробували в Україні у 2014 році. Тим часом кілька тижнями раніше стало відомо про висновки топофіцерів НАТО про сценарії нападу: з'ясувалось, що альянс не відповість на гібридну атаку на Литву, яка прикриватиме, наприклад, "гуманітарну місію".

Нагадуємо, 21 березня медіа нагадали про плани РФ напасти на країни Балтії та показали карту можливих атак, яка публікувалась ще у 2024 році.