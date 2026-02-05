Чи буде вторгнення у Литву: який сценарій використає РФ, щоб паралізувати НАТО, — WSJ

Військові Німеччини провели моделювання кількох сценаріїв вторгнення РФ в Європу та з'ясували, що є варіант, коли НАТО не захистить, наприклад, Литву. У сценарії вторгнення РФ у Литву відбувається гібридна спецоперація, на яку не буде відповіді союзників. Як відреагує НАТО на події, які можуть статись значно раніше 2029 року?

У військовій грі брали участь 16 представників Збройних сил Німеччини, і також експерти з безпеки та політики, які намагались з'ясувати, що робитимуть США, Німеччина та Польща у випадку нападу РФ на Литву, ідеться у статті The Wall Street Journal. Події гри розгортались не у далекому 2029 році, як говорили попередні прогнози. Учасники зімітували події, які начебто відбулись у жовтні 2026 року. Результат показав нерішучість трьох країн, які могли б допомогти Литві, але не зроблять цього. "Переможний" для РФ сценарій — напад під прикриттям "гуманітарної місії" у Калінінграді, пояснюється у статті.

Медіа спершу пояснило, що європейські політики бачать загрозу з боку РФ, оскільки Кремль накопичує військові сили та ресурси. Якщо буде рішення про вторгнення, то вже за рік на кордоні НАТО з'явиться достатня кількість підрозділів ЗС РФ, щоб це реалізувати. При цьому під загрозою — країни Балтії, Польща, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія і навіть Нідерланди, перелічили журналісти.

З'ясувалось, що згідно з "виграшним сценарієм", РФ може захопити прикордонне місто Маріямполе у Литві. Населений пункт перебуває на перехресті транспортних шляхів і тому може стати першим кандидатом на вторгнення. На інфографіці WSJ показали Маріямполе, розташоване неподалік Сувальського коридору, який з'єднує материкову частину РФ з Калінінградським анклавом. При цьому для вторгнення Москві вистачить 15 тис. солдатів, а перемогу отримають протягом кількох днів, оцінили експерти.

Вторгнення РФ у Європу - можлива точка атаки на Литву Фото: Скриншот

Вторгнення РФ у Європу — деталі

За підсумками військової гри учасники побачили, як, ймовірно, діятиме Кремль та найближчі до точки вторгнення союзники по НАТО:

РФ заявить про "гуманітарну кризу" в Калінінграді й під цим приводом уведе війська у литовське місто. Москва поширить наративи про "зголоднілих та змерзлих" росіян, яким терміново потрібна допомога;

оскільки офіційно говоритимуть про "гуманітарну місію", США відмовиться виконувати 5 статтю договору про НАТО, бо ж нападу наче немає. Тим часом Німеччина буде довго та нерішуче вагатись, а Польща, хоч і мобілізує військо, але не наважиться ввести його через кордон;

німецька бригада, яка перебуває на базі НАТО у Литві, не зможе втрутитись, бо РФ за допомогою дронів замінує виїзди.

"У військовій грі ми з моїми "російськими колегами" знали: Німеччина вагатиметься. І цього було достатньо, щоб перемогти", — навело медіа коментар військового аналітика Франц-Штефан Гаді, який імітував дії РФ.

Водночас, WSJ навело позицію литовського командування. Начальник штабу оборони Литви Гедрюс Пременєцкас заявив, що його країна має 17-тисячну армію, зможе мобілізувати ще 58 тис. і цього, ймовірно, вистачить, щоб спинити "обмежену загрозу". Також військовий сказав, чого очікує від НАТО: альянс повинен пригрозити РФ, що у випадку вторгнення вона втратить Калінінград.

Зазначимо, влітку 2025 року Фокус публікував переклад статті західного безпекового аналітика, який дослідив можливість вторгнення РФ у Балтію. При цьому вважалось, що першим кандидатом на напад є Естонія, оскільки Москва досі не впорядкувала з цією країною прикордонні питання.

Нагадуємо, у січні медіа Politico розповіло про військові навчання НАТО, під час яких солдати вчились в умовах Арктики воювати з РФ.