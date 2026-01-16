В таборі на снігу при -20: солдати НАТО готуються до війни з РФ в Арктиці, — Politico

Елітні британські війська проходять навчання за екстремальних умов у таборі "Вікінг" в Норвегії на тлі зростання російської загрози. Водночас кризу в Арктиці на іншій півкулі наближають амбіції президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про підготовку європейських військових до потенційної війни РФ проти НАТО (Північноатлантичного альянсу) в норвезькому таборі "Вікінг" пише 16 січня Politico. В арктичних горах до потенційного конфлікту з Росією готується британська Королівська морська піхота.

За словами журналістів, британські військовослужбовці розбивають табори на снігу в екстремальних погодних умовах за температури нижче -20 градусів.

Об'єкт "Вікінг" у Скьольді на півночі Норвегії відкрився у 2023 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Навесні кількість військовослужбовців, які проходять тут вишкіл, має сягнути 1 500 осіб, а у 2027 році — 2 000. Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер заявила про "фактичне подвоєння" кількості британських Королівських морських піхотинців у Норвегії протягом трьох років.

За даними видання, військові відпрацьовують місії, які виконували б у разі спрацювання статті 5 НАТО про колективну оборону. Британський бригадний генерал Джеймі Норман зазначив, що це означає вихід з "мирного стану".

"Ми бачимо себе в континуумі, де з одного боку війна, а з іншого — мир", — сказав генерал.

Журналісти зауважили, що тим часом президент США Дональд Трамп розпалює кризу в Арктиці на іншій півкулі, наполягаючи на тому, що Штати мають отримати Гренландію.

Загроза війни з РФ: НАТО готує місію "Арктичний вартовий"

Велика Британія та Норвегія публічно підтримали ідею місії НАТО "Арктичний вартовий". Вона полягає у військовій співпраці для протидії російським загрозам. Водночас уряди країн запевнили Трампа у відданості Європи арктичному регіону.

Деталі місії не розкриваються, і наразі невідомо, які війська та в якій кількості будуть до неї залучені.

Журналісти припустили, що в межах "Арктичного вартового" навчання, подібні тим, що на півночі Норвегії, можуть розгорнути в Гренландії та на морських шляхах навколо неї. За словами авторів статті, зараз на морських шляхах у Північній Європі фіксується зростання кількості "тіньових флотів", які перевозять підсанкційну нафту, а також пошкодження підводних комунікаційних кабелів.

Загроза війни РФ з НАТО: що відомо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в грудні 2025 року казав, що країни Альянсу є наступною метою Росії.

В інтерв'ю від 16 грудня про те, що РФ перекине війська до кордонів НАТО після мирної угоди з Україною, попереджав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

У звіті за 15 січня експерти Інституту вивчення війни зазначали, що російський диктатор Володимир Путін вимагає перекроювання НАТО і його не влаштує мирне регулювання, яке стосуватиметься лише України.