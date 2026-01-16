В лагере на снегу при -20: солдаты НАТО готовятся к войне с РФ в Арктике, — Politico

Элитные британские войска проходят учения в экстремальных условиях в лагере "Викинг" в Норвегии на фоне роста российской угрозы. В то же время кризис в Арктике на другом полушарии приближают амбиции президента США Дональда Трампа по Гренландии.

О подготовке европейских военных к потенциальной войне РФ против НАТО (Североатлантического альянса) в норвежском лагере "Викинг" пишет 16 января Politico. В арктических горах к потенциальному конфликту с Россией готовится британская Королевская морская пехота.

По словам журналистов, британские военнослужащие разбивают лагеря на снегу в экстремальных погодных условиях при температуре ниже -20 градусов.

Объект "Викинг" в Скьольде на севере Норвегии открылся в 2023 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Весной количество военнослужащих, которые проходят здесь обучение, должно достичь 1 500 человек, а в 2027 году — 2 000. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о "фактическом удвоении" количества британских Королевских морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет.

По данным издания, военные отрабатывают миссии, которые выполняли бы в случае срабатывания статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Британский бригадный генерал Джейми Норман отметил, что это означает выход из "мирного положения".

"Мы видим себя в континууме, где с одной стороны война, а с другой — мир", — сказал генерал.

Журналисты отметили, что тем временем президент США Дональд Трамп разжигает кризис в Арктике на другом полушарии, настаивая на том, что Штаты должны получить Гренландию.

Угроза войны с РФ: НАТО готовит миссию "Арктический страж"

Великобритания и Норвегия публично поддержали идею миссии НАТО "Арктический страж". Она заключается в военном сотрудничестве для противодействия российским угрозам. В то же время правительства стран заверили Трампа в преданности Европы арктическому региону.

Детали миссии не раскрываются, и пока неизвестно, какие войска и в каком количестве будут к ней привлечены.

Журналисты предположили, что в рамках "Арктического стража" учения, подобные тем, что на севере Норвегии, могут развернуть в Гренландии и на морских путях вокруг нее. По словам авторов статьи, сейчас на морских путях в Северной Европе фиксируется рост количества "теневых флотов", которые перевозят подсанкционную нефть, а также повреждение подводных коммуникационных кабелей.

Угроза войны РФ с НАТО: что известно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в декабре 2025 года говорил, что страны Альянса являются следующей целью России.

В интервью от 16 декабря о том, что РФ перебросит войска к границам НАТО после мирного соглашения с Украиной, предупреждал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В отчете за 15 января эксперты Института изучения войны отмечали, что российский диктатор Владимир Путин требует перекройки НАТО и его не устроит мирное регулирование, которое будет касаться только Украины.