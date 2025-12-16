РФ перебросит войска к границам НАТО после мирного соглашения: премьер Финляндии предупредил об угрозе

По мнению финского премьера Петтери Орпо, после потенциального заключения мирного соглашения с Украиной Россия может перебросить свои войска к границам стран-членов НАТО. Под угрозой прежде всего рискуют оказаться Финляндия и страны Балтии.

Об угрозе войны РФ с Североатлантическим альянсом (НАТО) премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил в интервью Financial Times. По его словам, российские военные могут появиться у границ стран восточного фланга.

"Мы знаем, что даже когда в Украине наступит мир, Россия все равно будет оставаться угрозой. Очевидно, что они перебросят свои военные силы ближе к нашей границе и к границе с Балтией", — сказал Орпо.

Он добавил, что Финляндии и странам Балтии необходима финансовая поддержка европейских партнеров. Финский премьер призвал государства Европейского Союза по примеру стран восточного фланга увеличивать расходы на оборону и финансовую поддержку Украины.

Угроза войны НАТО с РФ

По словам журналистов, заявление финского премьер-министра отражает беспокойство нескольких стран, находящихся неподалеку от границы с Россией, поскольку потенциальное мирное соглашение между Москвой и Киевом может "усыпить" бдительность других партнеров, находящихся далеко от линии фронта, и создать иллюзию, что угроза отступила.

Петтери Орпо отметил, что поскольку США начинают отдаляться от участия в обороне Европы и намерены уменьшать свою поддержку, европейские страны должны готовиться к самообороне. Он отметил, что Финляндия следит за действиями Кремля и продолжает реализовывать сильную программу подготовки, однако экономика страны пострадала от экономического спада, который длился более 10 лет, и финское правительство из-за быстрого роста долга вынуждено сокращать государственные расходы.

"Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", — сказал финский премьер.

По его словам, кроме 1,5 млрд евро неиспользованных европейскими партнерами средств на военные проекты страны восточного фланга заинтересованы в большой части из около 130 млрд евро, которые ЕС выделил на оборону в следующем бюджетном периоде.

18 декабря лидеры ЕС должны собраться на саммит для обсуждения преодоления сопротивления Бельгии использованию замороженных активов РФ для помощи Украине. Орпо отметил, что европейские политики во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем работали над поиском решения этой проблемы.

"Теперь пришло время принять решение", — сообщил финский премьер-министр.

Журналисты спросили у Орпо, что может произойти, если вопрос финансовой помощи Украине на саммите не будет решен.

"Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов", — ответил чиновник.

РФ требует отказа Украины от НАТО

Спикер Кремля Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что президент Россия считает "краеугольным камнем" мирных переговоров некий "документ", который юридически обяжет Украину не вступать в НАТО.

Издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц писало, что США предлагают Украине гарантии безопасности по принципу НАТО. Эти гарантии якобы должны быть аналогичными статье 5.