"Краеугольный камень переговоров": в Кремле прокомментировали возможный отказ Украины от НАТО

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "краеугольным камнем" мирных переговоров для РФ является вопрос о документе, который юридически обяжет Украину не вступать в НАТО. При этом он отказался озвучить сроки, когда может быть подписано мирное соглашение.

Заявления Пескова относительно мирных переговоров в Берлине передает российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. По его словам, Вашингтон не информирует Москву о ходе переговоров в Германии в режиме реального времени, и Кремль ждет сообщения после завершения встреч.

"Сейчас работа ведется <...> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается", — сказал Песков.

Он назвал вопрос невступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) "одним из важнейших", который необходимо обсуждать отдельно на фоне других.

"В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате", — сказал спикер президента РФ Владимира Путина.

Песков также назвал установление сроков завершения российско-украинской войны "неблагодарным делом", и одновременно заявил, что Путин "открыт миру и серьезным решениям" и якобы выступает "против создания временных передышек и хитростей". Кремлевский представитель добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда "искренне хотят мира в Украине" и прилагают к этому усилия.

Переговоры в Берлине: детали

Украинско-американские переговоры в Берлине начались 14 декабря и в первый день продолжались 5 часов. Детали официально не разглашались, однако министр обороны Германии Борис Писториус назвал этот раунд "хорошим знаком". Переговоры продолжились на следующий день, 15 декабря.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники 15 декабря писал, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США по "демилитаризованной экономической зоне" на Донбассе, расценив его как угрозу национальной безопасности.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники 15 декабря писало, что Зеленский якобы согласился отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на четкие гарантии безопасности со стороны США и Европы.