"Значительный сдвиг": Зеленский согласился отказаться от вступления Украины в НАТО, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласился отказаться от вступления Украины в НАТО, однако в обмен на четкие гарантии безопасности от США и Европы.

Такую позицию Зеленский высказал во время мирных переговоров в воскресенье в Берлине, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Президент Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Украины присоединиться к военному альянсу НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине в воскресенье, чтобы положить конец войне с Россией", — говорится в материале.

Журналисты назвали этот шаг "значительным сдвигом для Украины", ведь Киев боролся за вступление в НАТО, чтобы иметь защиту от вероятных российских атак в будущем и включил это стремление в свою конституцию.

"С самого начала Украина стремилась вступить в НАТО, это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление. Таким образом, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, аналогичные статье 5, которые предоставляют нам США, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран — Канады, Японии — это возможность предотвратить еще одно российское вторжение", — цитирует Reuters Зеленского.

Авторы материала подчеркнули, что президент РФ Кремля Владимир Путин неоднократно требовал от Украины официального отказа от амбиций в отношении НАТО и вывода войск из Донбасса. Также Москва заявляла, что Украина должна быть нейтральной страной и что на территории Украины не могут размещаться войска НАТО.

Российские источники издания сообщили, что Путин хочет получить "письменное" обещание от ведущих западных стран не расширять НАТО на восток. А это означает формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших республик СССР.

На момент публикации материала ни Владимир Зеленский, ни официальные представители Офиса президента Украины не комментировали информацию об отказе Украины от вступления в НАТО.

Напомним, 15 декабря издание WSJ обнародовало материал, в котором говорится о том, что переговоры между Украиной и США превратились в борьбу, где РФ даже не участвует.

14 декабря в Берлине завершились украинско-американские переговоры, которые длились 5 часов и продолжатся 15 декабря.