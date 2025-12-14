Длились более 5 часов: в Берлине завершились украинско-американские переговоры

В Берлине завершились переговоры украинской и американской делегаций. Они продолжались более 5 часов и продолжатся утром в понедельник, 15 декабря.

Переговоры между официальными представителями Украины и США, на которых обсуждаются условия прекращения российско-украинской войны, продолжатся 15 декабря. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на советника президента по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина.

Встреча, которая проходила в канцелярии Фридриха Мерца, длилась более пяти часов.

Детали разговора пока не разглашаются. Переговоры должны продолжиться утром 15 декабря.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, министр обороны Борис Писториус описывает этот раунд переговоров не идеальным, но как хороший знак. Впрочем, он скептически относится к тому, что президент России Владимир Путин примет мирные предложения вместо того, чтобы продолжать войну.

Відео дня

"Это не первый раз, когда мы испытываем такое. Поэтому я не удивлюсь, если все закончится так. Надеюсь на другой результат", — отметил министр обороны ФРГ.

На момент начала переговоров Украина еще не получала официальной реакции Соединенных Штатов на последние предложения Киева по мирному плану. При этом, по информации The New York Times, украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс вместе с территориями, которые еще не оккупировала России.

Фокус писал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ не хочет работать над заключением перемирия. По его словам, целью России якобы является "долгосрочный мир".