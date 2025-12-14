В Берлине начались украинско-американские переговоры о прекращении войны: что известно (фото)

Украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским начала переговоры с американской стороной. Встреча происходит в офисе канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Президент Украины Владимир Зеленский в Берлине начал консультации по прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

В американскую переговорную группу входят зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Также в состав группы входит американский четырехзвездный генерал, командующий силами НАТО в Европе Алексус Грынкевич. Военный представитель США будет предоставлять американским переговорщикам консультации в рамках своей компетенции.

Планировалось, что дискуссии о прекращении российской агрессивной войны продолжатся за закрытыми дверями при европейском участии на консультативном уровне. Какие именно предложения сейчас лежат на столе, пока не известно.

Отметим, что Украина пока не получила официальной реакции Соединенных Штатов на последние предложения Киева по мирному плану, рассказал журналистам Зеленский. При этом, по информации The New York Times, украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс вместе с территориями, которые еще не оккупировала России.

Тем временем в Берлине, как сообщал Фокус, введены беспрецедентные меры наивысшего уровня безопасности. Улицы патрулируют группы полицейских с собаками, усилен контроль на реке и введены ограничения на полеты дронов.