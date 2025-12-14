Наивысший уровень: Берлин усилил меры безопасности из-за визита Зеленского

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для очередного раунда переговоров по завершению войны с Россией.

В связи с визитом политика и из-за риска терактов в столице Германии введены беспрецедентные меры безопасности наивысшего уровня "0", сообщает Bild.

Уже сегодня улицы патрулируют группы полицейских с собаками, усилен контроль на реке и введены ограничения на полеты дронов.

Жителям столицы рекомендуют обходить стороной в понедельник, 15 декабря, район правительственного квартала. В этот день планируются перекрытия улиц, в основном в правительственном квартале и по маршруту от аэропорта до центра города.

Также планируется снижение скоростей на линиях метро, а интервалы между рейсами увеличатся.

Во время прошлых визитов Зеленского были задействованы снайперы на крышах, кинологи со служебными собаками и патрули на Шпрее. Похожие ограничения ожидаются и сейчас.

Это – уже седьмой приезд президента Украины в Берлин. Там же сейчас находятся американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным пресс-службы правительства Германии, программа начнется с немецко-украинских экономических консультаций у канцлера Фридриха Мерца, затем в канцелярии пройдет встреча Зеленского с европейскими лидерами при участии представителей ЕС и НАТО.

В вечернем обращении накануне Владимир Зеленский заявил, что лично встретится со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом:

"Самое главное, что я встречусь с посланниками президента Трампа, а также состоятся встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, касающиеся основания мира — политического соглашения о прекращении войны".

По информации ВВС, на переговорах в Берлине будет обсуждаться последняя версия разработанного США мирного плана из 20 пунктов — несколько дней назад Украина передала Вашингтону его пересмотренную версию.

Напомним, в мирном плане Трампа Украина обозначила два ключевых пункта, с которыми не согласна.

В свою очередь Европа опасается, что мирный план Трампа станет "троянским конем" России.