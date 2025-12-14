Найвищий рівень: Берлін посилив заходи безпеки через візит Зеленського

14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для чергового раунду переговорів щодо завершення війни з Росією.

У зв'язку з візитом політика і через ризик терактів у столиці Німеччини введено безпрецедентні заходи безпеки найвищого рівня "0", повідомляє Bild.

Уже сьогодні вулиці патрулюють групи поліцейських із собаками, посилено контроль на ріці та введено обмеження на польоти дронів.

Жителям столиці рекомендують обходити стороною в понеділок, 15 грудня, район урядового кварталу. Цього дня заплановано перекриття вулиць, здебільшого в урядовому кварталі та за маршрутом від аеропорту до центру міста.

Також планується зниження швидкостей на лініях метро, а інтервали між рейсами збільшаться.

Під час минулих візитів Зеленського було задіяно снайперів на дахах, кінологів зі службовими собаками та патрулі на Шпреї. Схожі обмеження очікуються і зараз.

Відео дня

Це — вже сьомий приїзд президента України до Берліна. Там же зараз перебувають американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За даними пресслужби уряду Німеччини, програма розпочнеться з німецько-українських економічних консультацій у канцлера Фрідріха Мерца, потім у канцелярії відбудеться зустріч Зеленського з європейськими лідерами за участю представників ЄС і НАТО.

У вечірньому зверненні напередодні Володимир Зеленський заявив, що особисто зустрінеться зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом:

"Найголовніше, що я зустрінуся з посланцями президента Трампа, а також відбудуться зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами, які стосуються заснування миру — політичної угоди про припинення війни".

За інформацією ВВС, на переговорах у Берліні обговорюватимуть останню версію розробленого США мирного плану з 20 пунктів — кілька днів тому Україна передала Вашингтону його переглянуту версію.

Нагадаємо, у мирному плані Трампа Україна позначила два ключові пункти, з якими не згодна.

Зі свого боку Європа побоюється, що мирний план Трампа стане "троянським конем" Росії.