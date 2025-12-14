Мирні переговори: Віткофф і Кушнер прилетіли до Берліна, — ЗМІ

Спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і зятя Трампа Джареда Кушнера помітили в Берліні в неділю, 14 грудня, куди вони прибули для чергового раунду переговорів щодо завершення війни між Україною і Росією.

Їх помітив у центрі столиці фотограф одного з німецьких інформаційних агентств, повідомляє Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські, американські та європейські офіційні особи проведуть серію зустрічей у Берліні найближчими днями.

"Найважливіше, я зустрінуся з посланцями президента Трампа, а також відбудуться зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами, що стосуються основ миру — політичної угоди про припинення війни", — заявив глава держави напередодні у своєму вечірньому зверненні.

Вашингтон протягом кількох місяців намагався врегулювати вимоги кожної сторони, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни з Росією. Однак непримиренні розбіжності щодо деяких пунктів його мирного плану починають дратувати главу Білого дому.

Відео дня

Кортеж Віткоффа їде до Берліна

Два ключові моменти, з якими не згодна Україна, — здача РФ усього Донбасу включно з неокупованими територіями і вимога відмови від вступу до НАТО. Незрозумілими поки що залишаються і гарантії безпеки, які б захистили країну від нового вторгнення ЗС РФ.

Зі свого боку радник російського президента Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив заявив, що в новій редакції плану пропозиції США, які враховують вимоги Росії, були "погіршені" змінами, запропонованими Україною та її європейськими союзниками. За його словами, "внесок українців і європейців у ці документи навряд чи буде конструктивним". Він підкреслив, що Москва "матиме дуже сильні заперечення".

Ушаков додав, що територіальне питання активно обговорювали в Москві під час зустрічі Віткоффа і Кушнера з Путіним на початку цього місяця:

"Американці знають і розуміють нашу позицію", — сказав він.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який очолює європейські зусилля з підтримки України разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, заявив, що "десятиліття "Pax Americana" значною мірою закінчилися для Європи.

За його словами, мета Путіна — "фундаментальна зміна кордонів Європи, відновлення старого Радянського Союзу в його кордонах".

"Якщо Україна впаде, він не зупиниться", — попередив Мерц.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр України Микола Азаров, якому винесли вирок у справі про держзраду і який мешкає в РФ, розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, звинувативши у спробі зірвати мирні переговори.

"Київ вкидає різні версії мирного плану з метою зірвати будь-які домовленості і зробити винуватою Росію", — заявив Азаров. Він стверджує, що версія мирного плану з правками, якою українська сторона відповіла на пропозиції США, є "абсолютно недоговороздатним" документом.

Також повідомлялося, як Кремль оцінив мирні переговори з Україною і стратегію безпеки США.