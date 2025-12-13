Мирний план Трампа: Україна визначила два ключові пункти, з якими не згодна

Український мирний план, спрямований цього тижня до Вашингтона, суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна поступилася усім Донбасом разом із його ще не окупованими територіями Росії.

Початковий документ, який Київ передав Вашингтону, було скорочено з 28 до 20 пунктів, і українська сторона вважає, що якщо глава Білого дому й надалі вимагатиме від жертви російської агресії віддати свої території, це принизить Київ і одночасно винагородить Росію за скоєне. Аналогічної думки дотримуються і європейські лідери, пише The New York Times.

Мирний план Трампа: що змінила українська сторона

За словами п'яти нинішніх і колишніх західних чиновників, знайомих із планом, із первісного документа було виключено частини, які виходили за межі "червоних ліній" України.

Україна має зберегти контроль над районами на сході країни, якими, згідно з планом Трампа, вона мала поступитися.

Виключено вимогу США про відмову України від права на вступ до НАТО.

При цьому інсайдери, на умовах анонімності, зізналися, що мало сумніваються в тому, що Росія такий план не прийме, оскільки хоче від України абсолютно протилежного.

У версії мирного плану, який зараз розглядають, також ідеться про те, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Виведення ЗС РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки що не розглядається. Росія також хоче залишити собі окуповану ЗАЕС, але Україна вимагає, щоб вона була під її контролем або контролем США.

Зустріч представників США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України щодо мирного плану Трампа, заплановану на 13 грудня в Берліні, скасували, проте NYT пише, що переговори продовжаться на зустрічі європейських лідерів у Берліні 15 грудня.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що гарантії безпеки, що містяться в пропозиції, мають бути представлені Конгресу США, щоб надати їм юридичної сили.

За його словами, вкрай важливо забезпечити їхню суворість, щоб запобігти майбутньому російському вторгненню, і не повторити Будапештського меморандуму 1994 року, який насправді надавав Україні лише "гарантії" безпеки в обмін на відмову від успадкованої ядерної зброї. За фактом же РФ, яка була одним із підписантів документа, не роздумуючи, порушила його.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від своїх територій, і такі питання мають вирішуватися на референдумі. Щоправда, як він відбуватиметься, поки невідомо.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп закликав Зеленського бути "реалістом", оскільки, за його словами, більшість українців прагнуть укладення мирної угоди, а також проведення виборів. Він тисне на Київ з метою якнайшвидше закрити питання російсько-української війни.

Український лідер відповів, що готовий до виборів.