Мирный план Трампа: Украина обозначила два ключевых пункта, с которыми не согласна

Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс вместе с его еще не оккупированными территориями России.

Первоначальный документ, который Киев передал Вашингтону, был сокращен с 28 до 20 пунктов, и украинская сторона считает, что если глава Белого дома и дальше будет требовать от жертвы российской агрессии отдать свои территории, это унизит Киев и одновременно вознаградит Россию за содеянное. Аналогичного мнения придерживаются и европейские лидеры, пишет The New York Times.

Мирный план Трампа: что изменила украинская сторона

По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, из первоначального документа были исключены части, которые выходили за рамки "красных линий" Украины.

Украина должна сохранить контроль над районами на востоке страны, которые, согласно плану Трампа, она должна была уступить.

Исключено требование США об отказе Украины от права на вступление в НАТО.

При этом инсайдеры, на условиях анонимности, признались, что мало сомневаются в том, что Россия такой план не примет, поскольку хочет от Украины совершенно противоположного.

В версии мирного плана, который сейчас рассматривают, также говорится, что Россия должна выйти из оккупированных частей Харьковщины и Сумщины. Вывод ВС РФ из Запорожья и Херсонщины пока не рассматривается. Россия также хочет оставить себе оккупированную ЗАЭС, но Украина требует, чтобы она была под ее контролем или контролем США.

Встреча представителей США, Франции, Германии, Великобритании и Украины по мирному плану Трампа, запланированная на 13 декабря в Берлине, была отменена, однако NYT пишет, что переговоры продолжатся на встрече европейских лидеров в Берлине 15 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что гарантии безопасности, содержащиеся в предложении, должны быть представлены Конгрессу США, чтобы придать им юридическую силу.

По его словам, крайне важно обеспечить их строгость, чтобы предотвратить будущее российское вторжение, и не повторить Будапештского меморандума 1994 года, который на деле предоставлял Украине лишь "гарантии" безопасности в обмен на отказ от унаследованного ядерного оружия. По факту же РФ, которая была одним из подписантов документа, не раздумывая, нарушила его.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий, и подобные вопросы должны решаться на референдуме. Правда, как он будет происходить, пока неизвестно.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Зеленского быть "реалистом", поскольку, по его словам, большинство украинцев стремятся к заключению мирного соглашения, а также проведению выборов. Он давит на Киев с целью поскорее закрыть вопрос российско-украинской войны.

Украинский лидер ответил, что что готов к выборам.