Украина не имеет права отдавать территории по Конституции и международному праву, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не имеет права отдавать свои территории другим государствам "по Конституции, международному и моральному праву".

По его словам, сейчас США ищут компромисс между требованиями России, которая хочет, чтобы Украина отдала территории, и нежеланием Украины повиноваться РФ. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает "Бабель".

Президент отметил, что мирный план, который был предложен США, сократился с 28 до 20 пунктов. При этом оттуда убрали "откровенно неукраинские" пункты плана.

В то же время нерешенными остаются вопросы территории, где не найден компромисс, а также вопросы относительно того, где нужно привлекать европейские средства и вопросы гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что посланные Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф действительно работают над тем, чтобы война закончилась. В то же время Украину волнует и то, на каких условиях она завершится, а также гарантии того, что война не начнется снова.

Президент заявил, что его американский коллега Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него "свое видение", которое отличается от украинского.

Глава государства также пообещал, что завтра, совместно с европейскими партнерами, будет доработано украинское видение мирного плана, и его передадут США.

Отдельно Зеленский проговорил вопрос гарантий безопасности Украине со стороны США. По его словам, они должны быть утверждены в Конгрессе, передает "РБК-Украина".

"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от США. Безусловно, если это будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут проголосованы в Конгрессе США", — отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции и Британии в Лондоне. По итогам переговоров президент не дал комментария, но потом написал, что обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной.

Новость обновляется.