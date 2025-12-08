Україна не має права віддавати території по Конституції та міжнародному праву, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не має права віддавати свої території іншим державам "по Конституції, міжнародному і моральному праву".

За його словами, зараз США шукають компроміс між вимогами Росії, яка хоче, щоб Україна віддала території, і небажанням України коритися РФ. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє "Бабель".

Президент зазначив, що мирний план, який був запропонований США, скоротився з 28 до 20 пунктів. При цьому звідти прибрали "відверто неукраїнські" пункти плану.

У той же час невирішеними залишаються питання території, де не знайдений компроміс, а також питання щодо того, де потрібно залучати європейські кошти і питання гарантій безпеки.

Зеленський наголосив, що послані Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф справді працюють над тим, щоб війна закінчилась. У той же час Україна хвилює і те, на яких умовах вона завершиться, а також гарантії того, що війна не почнеться знову.

Президент заявив, що його американський колега Дональд Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього "своє бачення", яке відрізняється від українського.

Глава держави також пообіцяв, що завтра, спільно з європейськими партнерами, буде доопрацьоване українське бачення мирного плану, і його передадуть США.

Окремо Зеленський проговорив питання гарантій безпеки Україні з боку США. За його словами, вони мають бути затверджені в Конгресі, передає "РБК-Україна".

"Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо це буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі США", — зазначив президент.

Крім того, глава держави очікує, що США продовжать постачати Україні озброєння за програмою PURL. Він пояснив, що Вашингтон заробляє з цієї програми, і через це вона повністю відповідає сучасній політиці США.

Наразі Україна в межах PURL здебільшого закупає засоби ППО. На рік для Києва за програмою потрібні $15 млрд, а станом на 2025 не вистачає ще 800 млн.

Окремо Зеленський "відзначив" пропозицію партнерів бміняти частину тимчасово окупованої Донеччини та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. За його словами, питання такого обміну не стоїть.

Глава держави стверджує, що окремі території росіяни просто не здатні втримати.

Цього тижня має пройти чергове засідання "Коаліції охочих", під час якого обговорюватимуть місце Коаліції в гарантіях безпеки для України.

Раніше Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Британії у Лондоні. За підсумками перемовин президент не дав коментаря, але потім написав, що обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною.

Натомість видання Politico стверджувало, що питання територій стало ключовою темою, щодо якої не можуть досягти домовленості під час українсько-американських перемовин. Зокрема США сподіваються змусити Україну зробити те, чого вимагає Росія, — залишити всю територію Донецької та Луганської областей.

2 грудня в Росії відбулася зустріч радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. Вона тривала близько 5 годин.

У ЗМІ з'явилася інформація, що РФ назвала три вимоги, які країна не готова переглядати під час переговорів про завершення війни: