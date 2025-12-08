Встреча Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера: президент Украины молча покинул переговоры

Переговоры лидеров европейских стран состоялись в Париже. Владимир Зеленский покинул переговоры, не дав комментариев медиа. Уже позже глава государства в соцсетях рассказал, что именно обсуждал с коллегами во время встречи.

По итогам встречи лидеры стран не общались с медиа. Об итогах переговоров сообщили в Елисейском дворце.

Там отметили, что на переговорах подвели промежуточные итоги мирных переговоров, в частности обсуждений американского плана.

Отмечается, что встреча позволила подтвердить поддержку Украины, а также постоянную приверженность длительному миру Украины.

Также обсуждались гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, по итогам мирных переговоров.

Зеленский покинул переговоры, не дав комментариев медиа. Зато в своем X он написал, что участники переговоров обсудили совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности и реконструкции, а также договорились о следующих шагах.

Відео дня

"Мы также отдельно обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины. Я благодарен лидерам за их готовность поддерживать наш народ и помогать нам на пути к сближению с миром", — подчеркнул украинский президент.

Мирные переговоры

Ранее в СМИ выяснили, что президент РФ Владимир Путин будет готов заключить мирное соглашение только после того, как Украина согласится с территориальными требованиями Кремля. При этом США требуют от Украины максимально быстрого завершения войны и давят, чтобы добиться своего.

При этом Politico со ссылкой на европейских чиновников пишет, что Штаты пытаются заставить Украину то, чего требует Россия, — оставить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

После шестого заседания украинской и американской делегаций по мирному урегулированию российско-украинской войны стороны пришли к выводу, что для завершения войны необходимо, чтобы РФ продемонстрировала приверженность к деэскалации.

Еще одно западное медиа утверждало, что Путин прошелся по всем пунктам мирного плана, чтобы показать Трампу свою готовность к переговорам. Вместо этого он пытается выставить Украину как страну, которая не готова к переговорам.