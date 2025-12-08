Зустріч Зеленського, Мерца, Макрона та Стармера: президент України мовчки залишив перемовини

Перемовини лідерів європейських країн відбулись у Парижі. Володимир Зеленський залишив перемовини, не давши коментарів медіа. Вже згодом очільник держави у соцмережах розповів, що саме обговорював з колегами під час зустрічі.

За підсумками зустрічі лідери країн не спілкувалися з медіа. Про підсумки перемовин повідомили у Єлисейському палаці.

Там зазначили, що на перемовинах підбили проміжні підсумки мирних переговорів, зокрема обговорень американського плану.

Зазначається, що зустріч дала змогу підтвердити підтримку України, а також постійну відданість тривалому миру Україні.

Також обговорювалися гарантії безпеки, які мають бути надані Україні, за підсумками мирних перемовин.

Зеленський залишив перемовини, не давши коментарів медіа. Натомість у своєму X він написав, що учасники перемовин обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію щодо важливості гарантій безпеки та реконструкції, а також домовилися про наступні кроки.

"Ми також окремо обговорили подальшу оборонну підтримку України. Я вдячний лідерам за їхню готовність підтримувати наш народ і допомагати нам на шляху до зближення з миром", — наголосив український президент.

Мирні перемовини

Раніше у ЗМІ з'ясували, що президент РФ Володимир Путін буде готовий укласти мирну угоду лише після того, як Україна погодиться з територіальними вимогами Кремля. Водночас США вимагають від України максимально швидкого завершення війни і тиснуть, щоб добитись свого.

Також Politico з посиланням на європейських чиновників пише, що Штати намагаються змусити Україну те, чого вимагає Росія, — залишити всю територію Донецької та Луганської областей.

Після шостого засідання української та американської делегацій щодо мирного врегулювання російсько-української війни сторони дійшли висновку, що для завершення війни необхідно, щоб РФ продемонструвала прихильність до деескалації.

Іще одне західне медіа стверджувало, що Путін пройшовся по усіх пунктах мирного плану, щоб показати Трампу свою готовність до перемовин. Натомість він намагається виставити Україну як країну, яка не готова до перемовин.