Мирные переговоры: Уиткофф и Кушнер прилетели в Берлин, – СМИ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер были замечены в Берлине в воскресенье, 14 декабря, куда прибыли для очередного раунда переговоров по завершению войны между Украиной и Россией.

Их заметил в центре столицы фотографом одного из немецких информационных агентств, сообщает Associated Press.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские, американские и европейские официальные лица проведут серию встреч в Берлине в ближайшие дни.

"Самое важное, я встречусь с посланниками президента Трампа, а также состоятся встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами, касающиеся основ мира — политического соглашения о прекращении войны", — заявил глава государства накануне в своем вечернем обращении.

Вашингтон в течение нескольких месяцев пытался урегулировать требования каждой стороны, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны с Россией. Однако непримиримые разногласия по некоторым пунктам его мирного плана начинают раздражать главу Белого дома.

Кортеж Уиткоффа едет в Берлин

Два ключевых момента, с которыми не согласна Украина, – сдача РФ всего Донбасса включительно с неоккупированными территориями и требование отказа от вступления в НАТО. Неясными пока остаются и гарантии безопасности, которые бы защитили страну от нового вторжения ВС РФ.

В свою очередь советник российского президента Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил заявил, что в новой редакции плана предложения США, учитывающие требования России, были "ухудшены" изменениями, предложенными Украиной и ее европейскими союзниками. По его словам, "вклад украинцев и европейцев в эти документы вряд ли будет конструктивным". Он подчеркнул, что Москва "будет иметь очень сильные возражения".

Ушаков добавил, что территориальный вопрос активно обсуждался в Москве во время встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным в начале этого месяца:

"Американцы знают и понимают нашу позицию", — сказал он.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц, возглавляющий европейские усилия по поддержке Украины вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил, что "десятилетия "Pax Americana" в значительной степени закончились для Европы.

По его словам, цель Путина — "фундаментальное изменение границ Европы, восстановление старого Советского Союза в его границах".

"Если Украина падет, он не остановится", — предупредил Мерц.

Напомним, экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, которому вынесли приговор по делу о госизмене и который живет в РФ, раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив в попытке сорвать мирные переговоры.

"Киев вбрасывает различные версии мирного плана с целью сорвать любые договоренности и сделать виноватой Россию", — заявил Азаров. Он утверждает, что версия мирного плана с правками, которой украинская сторона ответила на предложения США, является "абсолютно недоговороспособным" документом.

