Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, которому вынесли приговор по делу о госизмене и который живет в РФ, раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив в попытке сорвать мирные переговоры.

Азаров утверждает, что Украина якобы распространяет "разные версии мирного плана". Об этом бывший украинский политик заявил в комментариях российским пропагандистским СМИ.

Бывший премьер обвинил украинские власти в попытке сорвать переговоры между сторонами. По его словам, Киев стремится "сделать виноватой Россию" в этом.

"Киев вбрасывает различные версии мирного плана с целью сорвать любые договоренности и сделать виноватой Россию", — заявил Азаров росСМИ.

По словам экс-премьера, версия мирного плана с правками, которой украинская сторона ответила на предложения США, является "абсолютно недоговороспособным" документом.

Кроме того, Николай Азаров оценил шансы на возможности заключения мирного соглашения до Рождества. Он утверждает, что сейчас "нет никаких шансов" на то, что договоренности будут достигнуты до этого времени.

"Никаких шансов на урегулирование украинского конфликта до Рождества нет", — подчеркнул политик.

Также Николай Азаров, ставший рупором российской пропаганды, добавил, что Владимир Зеленский якобы попытается сделать так, чтобы "выборы в стране не состоялись". Так экс-премьер отреагировал на заявления президента Украины о готовности к проведению выборов.

Стоит заметить, что Азаров сбежал в РФ еще в 2014 году, где якобы получил политическое убежище. С тех пор бывший премьер живет на "подачки" Кремля, получая средства в частности от пропагандистских каналов, как рассказывало издание "Телеграф" в начале декабря.

Напомним, 3 декабря в Киевской городской прокуратуре сообщили, что Николаю Азарову вынесли приговор по делу о государственной измене, за который тот получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.