15 лет с конфискацией: Николаю Азарову вынесли приговор по делу о госизмене

15 лет лишения свободы и полная конфискация имущества – такой вердикт вынес Печерский районный суд Киева бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову.

Суд заочно признал Азарова и одну из его помощниц виновными в государственной измене, распространении материалов с публичными призывами к насильственному изменению конституционного строя в Украине и призывами к изменению границ государственной границы Украины, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Помощница Азарова, которая работала в Шевченковской райгорадминистрации Киева, приговорена к 10 годам заключения.

Следствие установило, что она вместе с сообщницей публиковали в Telegram-канале политика сообщения с фотографиями последствий ракетных ударов по украинским городам, а также его заявления антиукраинского характера. Они также распространяли его интервью российским пропагандистским СМИ, где политик оправдывал и отрицал вооруженную агрессию России против Украины.

Відео дня

В частности, преступления россиян в Буче он называл "показухой" и заявил, что украинцы сами спровоцировали "бойню в Буче".

В прокуратуре имя помощниц Азарова не называют, но ресурс Zahid.net пишет, что речь идет о начальнице организационного отдела Шевченковской РГА Киева Валентине Хлопьячей, а также сотруднице этой же РГА Елене Хохловой, которая и получила 10 лет с конфискацией имущества.

Елену Хохлову приговорили к 10 годам Фото: Zaxid.net

Вместе они подбирали, писали, редактировали и публиковали материалы российской пропаганды, утверждают прокуроры.

Хлопьяча сейчас в Киеве, следствие по ее делу продолжается. Хохлову, которая скрывается на территории РФ или на оккупированных территориях, объявили в розыск.

Азаров пока никак не комментировал приговор. На своем канале в Telegram утром он обвинил "киевский режим" в провокациях с танкерами теневого флота РФ по заданию "англичан".

Дело Николая Азарова

Николай Азаров был главой правительства во время президентства Виктора Януковича, являлся одной из ключевых фигур в "Партии регионов" и активно продвигал пророссийский курс в Украине.

В ноябре 2013 года Кабмин под его руководством приостановил подготовку к подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, что обернулось Евромайданом.

22 января 2014 Азаров назвал участников Революции Достоинства в центре Киева "террористами, которые должны ответить за свои действия", а уже 28 января подал в отставку с поста главы правительства.

Через несколько часов после своей отставки чиновник вылетел частным самолетом в Вену. Сейчас он живет в РФ, продолжая критиковать Украину и оправдывать действия Путина.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова и других экс-чиновников. Тогда пресс-служба Офиса президента сообщила, что ограничения будут действовать бессрочно.

В мае 2022 года в ГБР разрешили провести спецрасследование касательно госизмены Николая Азарова. По данным бюро, подписывая "Харьковские соглашения" экс-премьер-министр действовал в интересах России и нанес ущерб нацбезопасности Украины.

1 ноября 2023 года бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в сотрудничестве с Российской Федерацией.

В частности, политик призывал к "денацификации" и насильственной смене украинской власти, распространял нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и тому подобное.

После полномасштабного вторжения родственники Азарова стали богаче. Экс-глава правительства времен Януковича владеет недвижимостью в Европе. Семья Азарова имеет квартиры и дома в Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.

Напомним, чем Азаров занимается в РФ.