Оправдывал оккупантов: Азарову объявили подозрение в информдеятельности в пользу РФ

По данным Офиса генерального прокурора, Николай Азаров с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время активно распространял пропаганду и сотрудничал с Россией.

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Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как было установлено следствием, с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и до настоящего момента Николай Азаров активно использовал российские медиа и интернет с целью информационной деятельности и сотрудничества с Россией.

Также в ОГ отметили, что регулярное участие Николая Азарова в эфирах российских информационных каналов и продвижение российских нарративов свидетельствуют о его усилиях по дискредитации украинского государства.

На YouTube-канале "Иная правда" и на российских медиапорталах Николай Азаров оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году, а также оккупацию части украинской территории. Он публично призывает к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем.

Азаров призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком".

Напомним, что в декабре 2022 года было завершено специальное расследование в отношении Януковича и Азарова по делу Харьковских соглашений. Также Фокус писал, что суд разрешил арест экс-министра обороны Михаила Ежеля в связи с Харьковскими соглашениями. Кроме того, еще раньше подозрения из-за подписания Харьковских соглашений получили бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.