Экс-министра обороны Михаиля Ежеля подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"

По данным следствия, подозреваемый понимал все риски подписанного документа, а утвердив "Харьковские соглашения", он способствовал оккупации Крыма Россией.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Михаилу Ежелю, который возглавлял ведомство с марта 2010 по февраль 2012 года. Его обвиняют в том, что, согласовав подписание "Харьковских соглашений", он способствовал оккупации Россией Крыма. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Подписание "Харьковских соглашений"

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией. Оно предусматривало продление на 25 лет срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Взамен на это Украина получила скидки на газ.

В ведомстве отметили, что Михаил Ежель, который был в то время Главнокомандующим украинских ВМС, понимал все риски пребывания российского флота в Крыму. Однако он принял весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения.

"Проекты этих документов министр обороны Украины согласовал, даже не посетив заседание Кабинета Министров Украины 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались, а также без проведения обязательной правовой экспертизы о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины", — заявили правоохранители.

В ГБР считают, что это привело к наращиванию военной техники и личного состава ВС РФ на территории Крыма. В дальнейшем они были использованы во время аннексии полуострова в 2014 году.

Бывшего министра подозревают в государственной измене по предварительному сговору группы людей — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК Украины.

"Проверяется роль других должностных лиц в содействии государству-агрессору в посягательстве таким образом на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, обороноспособность, государственную и экономическую безопасность Украины. Расследование продолжается", — добавили в ведомстве.

[ + – ] Бывшего министра Михаила Ежеля подозревают в госизмене, причина — "Харьковские соглашения"

Напомним, 25 июля Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и главе Минюста Александру Лавринович за "Харьковские соглашения". В прокуратуре считают, что соглашение подписывалось без обязательной правовой экспертизы и согласовано без каких-либо замечаний.

Ранее, 31 мая ГБР разрешило провести спецрасследование по госизмене бывшего премьера Николая Азарова. По данным бюро, подписывая "Харьковские соглашения" он действовал в интересах России и нанес ущерб нацбезопасности Украины.

23 мая Печерский суд разрешил второй раз арестовать беглого президента Украины Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений".