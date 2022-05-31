ГБР разрешили провести спецрасследование по госизмене Николая Азарова

По данным бюро, подписывая "Харьковские соглашения" экс-премьер-министр действовал в интересах России и нанес ущерб нацбезопасности Украины.

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Государственное бюро расследований будет проводить досудебное спецрасследование относительно экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, которого подозревают в соверешнии госизмены. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

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По данным силового ведомства, разрешение на проведение досудебного спецрасследования в отношении Азарова было выдано одним из судов Киева.

В ГБР напоминают, что бывшего премьер-министра подозревают в совершении госизмены по предварительному сговору группы лиц. Речь идет о подписании "Харьковских соглашений", которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. Силовики утверждают, что действия Николая Азарова в момент заключения договора осуществлялись в интересах России и в ущерб национальной безопасности Украины.

"Содержание и условия этого соглашения были навязаны в Москве президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне его подписания 21 апреля 2010 года. Вопреки ч. 3 ст. 4 Закона Украины "О международных договорах Украины" проект соглашения перед подписанием даже не прошел правовую экспертизу", — продолжили в ГБР и добавили, что в распоряжении правоохранителей есть оригиналы документов, которые свидетельствуют о неправомерных действиях украинских топ-чиновников по указанию Кремля — Николая Азарова и беглого экс-президента Виктора Януковича

Подытоживая, в ГБР отметили, что процессуальное руководство по делу о госизмене будет осуществлять Офис Генпрокурора.

[ + – ] ГБР будет проводить спецрасследование госизмены Николая Азарова

Напомним, в марте 2021 года ГБР сообщало, что экс-премьер-министр Николай Азаров способствовал подписанию "Харьковских соглашений" на условиях тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Следствие считает, что действия топ-политика привели к оккупации Крыма.

Также сообщалось, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Николая Азарова.