Азаров способствовал подписанию "Харьковских соглашений" на условиях Медведева, – ГБР

Следователи считают, что действия экс-премьера привели к оккупации Крыма Россией.

Государственное бюро расследований объявило о подозрении экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении им государственной измены по предварительному сговору с группой лиц. Об этом в среду, 23 марта, сообщает официальный сайт бюро.

О подозрении объявили в рамках проводимой работы с целью обеспечения реализации принципа неотвратимости ответственности экс-руководителей государства, которые способствовали оккупации Крыма в 2014 году.

"Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве во втором часу ночи, 21 апреля 2010 года, накануне его подписания", – говорится в сообщении.

В ГБР считают, что тогдашний премьер-министр Украины знал о возможных последствиях подписания соглашения и выполнил отведенную ему роль в преступлении. Речь идет об обеспечении визирования и согласования проекта документов со стороны членов Кабмина, руководителей правоохранительных органов и от имени правительства. При этом во время всех стадий согласования Азаров якобы способствовал реализации российских интересов, вплоть до имплементации соглашения.

"Следствие получило оригиналы документов, которые свидетельствуют о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. В дальнейшем это привело к оккупации Крыма Российской Федерацией", – считают следователи.

Действия эти, полагают в ГБР, совершались в сговоре с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Подозрение Азарову отправили по адресу его последнего известного места проживания.

Ранее в этот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 11 марта 2021 года "О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации полуострова. Также Стратегия дает четкий сигнал мировому сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности.

Согласно указу №117/2021, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма. Он говорит, что документ разрабатывали в течение года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную стратегию деоккупации Крыма "историческим документом" и назвал "три кита", на которых будет строиться деоккупация и реинтеграция полуострова: "стратегия, консолидация и синергия".

Недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что план деоккупации Крыма будет представлен на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины. Саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа 2021 года.