Азаров сприяв підписанню Харківських угод на умовах Медведєва, — ДБР

Слідчі вважають, що дії екс-прем'єра призвели до окупації Криму Росією.

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру екс-прем'єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні ним державної зради за попередньою змовою з групою осіб. Про це в середу, 23 березня, повідомляє офіційний сайт бюро.

Про підозру оголосили у межах проведеної роботи з метою забезпечення реалізації принципу невідворотності відповідальності екс-керівників держави, які сприяли окупації Криму у 2014 році.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі, 21 квітня 2010 року, напередодні його підписання", — йдеться у повідомленні.

У ДБР вважають, що тодішній прем'єр-міністр України знав про можливі наслідки підписання угоди і виконав відведену йому роль у злочині. Йдеться про забезпечення візування та узгодження проекту документів з боку членів Кабміну, керівників правоохоронних органів та від імені уряду. При цьому під час всіх стадій узгодження Азаров нібито сприяв реалізації російських інтересів, аж до імплементації угоди.

"Слідство отримало оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України. Надалі це призвело до окупації Криму Російською Федерацією", — вважають слідчі.

Дії ці, вважають у ДБР, відбувалися у змові з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Підозру Азарову відправили за адресою його останнього відомого місця проживання.

Раніше цього ж дня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО України від 11 березня 2021 року "Про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених унаслідок тимчасової окупації півострова. Також Стратегія дає чіткий сигнал світовій спільноті, що Україна є послідовною у своїх діях щодо відновлення територіальної цілісності.

Згідно з указом №117/2021, контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію справжнім указом, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 11 березня прийняли стратегія деокупацію Криму і Севастополя. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, це "перший фундаментальний документ" з часів анексії Криму. Він каже, що документ розробляли протягом року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав затверджену стратегію деокупацію Криму "історичним документом" і назвав "три кити", на яких будуватиметься деокупація і реінтеграція півострова: "стратегія, консолідація і синергія".

Нещодавно голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що план деокупації Криму представлять на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України. Саміт Кримської платформи планують провести 23 серпня 2021 року.