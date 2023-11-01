Виправдовував окупантів: Азарову оголосили підозру в інформдіяльності на користь РФ

За даними Офісу генерального прокурора, Микола Азаров від початку повномасштабного вторгнення і до теперішнього часу активно розповсюджував пропаганду і співпрацював із Росією.

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Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову було висунуто обвинувачення у співпраці з Російською Федерацією. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як було встановлено слідством, з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і до теперішнього моменту Микола Азаров активно використовував російські медіа та інтернет з метою інформаційної діяльності та співпраці з Росією.

Також в ОГ зазначили, що регулярна участь Миколи Азарова в ефірах російських інформаційних каналів і просування російських наративів свідчать про його зусилля з дискредитації української держави.

На YouTube-каналі "Иная правда" і на російських медіапорталах Микола Азаров виправдовує збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату 2014 року, а також окупацію частини української території. Він публічно закликає до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

Азаров закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", і називає події в Бучі "фейком".

Нагадаємо, що в грудні 2022 року було завершено спеціальне розслідування щодо Януковича і Азарова у справі Харківських угод. Також Фокус писав, що суд дозволив арешт екс-міністра оборони Михайла Єжеля у зв'язку з Харківськими угодами. Крім того, ще раніше підозри через підписання Харківських угод отримали колишній міністр юстиції Олександр Лавринович і колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.