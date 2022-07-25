Ексміністрам Грищенку та Лавриновичу повідомили підозри у держзраді за "Харківські угоди"

Ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко, голова Мін'юсту Олександр Лавринович та інші фігуранти цієї справи у квітні 2010 року підписали угоду з РФ, яка на 25 років продовжила перебування Чорноморського флоту в Україні.

Генеральна прокуратура України повідомила колишнього главу МЗС України Костянтина Грищенка та ексглаву Мін'юсту Олександра Лавриновича про підозри в держзраді. Слідство вважає, що у квітні 2010 року підозрювані особи у змові з групою осіб, зокрема з колишніми президентом та прем'єром України діяли на шкоду суверенітету та територіальній цілісності країни, також під загрозою опинилася обороноздатність та безпека України, зокрема економічна. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Костянтин Грищенко був главою українського МЗС, а Олександр Лавринович очолював Мін'юст у квітні 2010 року, коли було підписано договір між Україною та РФ щодо перебування російського флоту на території нашої країни. У прокуратурі вважають, що угода підписувалась без обов'язкової правової експертизи та погоджена без жодних зауважень.

Своїми діями ексміністри та інші фігуранти цієї справи у квітні 2010 року підписали та ратифікували угоду, за якою термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України було продовжено на 25 років.

При цьому згадані особи діяли порушуючи Конституцію України та закон "Про міжнародні договори".

Представники прокуратури наголосили, що таким чином з'явилися сприятливі умови для розширення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ замість виведення російського флоту з портів Криму та Севастополя.

Колишніх чиновників звинувачують за статтею про державну зраду КК України. Слідчі ДБР проводять досудове розслідування. З огляду на те, що підозрювані перебувають за кордоном, підозри їм оголошено заочно.

У публікації пресслужби Генпрокуратури не згадуються прізвища колишніх міністрів України.

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