Нового Генпрокурора України призначать у найближчі 10 днів, – Арахамія

Журналісти називали імена трьох кандидатів на посаду голови Офісу Генпрокурора. Його основне завдання — призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нового Генерального прокурора України мають призначити в найближчі 10 днів. Про це написав у Telegram голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Перше та головне завдання нового голови Офісу Генпрокурора (ОГП) — призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), як цього вимагає президент України Володимир Зеленський, наголосив голова фракції.

"Щоб із цим питанням не було затримок, хочу звернутися до конкурсної комісії з обрання керівника САП з проханням завершити всі необхідні процедури у 10-денний термін", — додав Арахамія.

Новий генеральний прокурор — кандидати на посаду

Співрозмовники "УП" у Верховній Раді та ОГП говорили, що новим генеральним прокурором можуть стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов'язки голови ОГП, або нардеп Андрій Костін.

Симоненко перебуває в базі сайту "Миротворець" за співучасть у злочинах щодо фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб та співучасть у злочинах проти України та її громадян.

За даними "Української правди", Генеральним прокурором може стати прокурор Києва та колишній позаштатний радник голови ОП Олег Кіпер.

[ + – ] Кіпер у добрих стосунках із Андрієм Єрмаком, кажуть джерела ЗМІ

"Симоненко близький насамперед Татарову. А ось Кіпер — у добрих стосунках з Андрієм Борисовичем (Єрмаком). На відміну від Симоненка, під Кіпера буде легше знайти голоси у парламенті", — сказало джерело з оточення Зеленського.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника Генпрокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, що Зеленський 17 липня звільнив Ірину Венедіктову з посади Генпрокурора України своїм указом. Венедіктова заявила про гордість за виконану роботу та хороші результати.

Офіс Президента пояснив звільнення Венедіктової можливим впливом на розслідування кримінальних проваджень проти прокурорів.

Верховна Рада проголосувала за відставку Венедіктової 19 липня. Цього дня Арахамія сказав, що колишній Генпрокурор залишиться "у нашій команді".

ЗМІ писали про ймовірне призначення Ірини Венедіктової на посаду посла України у Швейцарії. Фокус детально розібрався, чому Зеленський вирішив позбутися Венедіктової.