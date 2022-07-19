Венедіктова після звільнення може стати послом у Швейцарії, – ЗМІ

За інформацією українського посольства в країні, зараз цю посаду обіймає Артем Рибченко.

Ірина Венедіктова, яку 19 липня звільнили з посади генерального прокурора України, може розпочати дипломатичну кар'єру. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, Венедіктова може найближчим часом стати послом України у Швейцарії. Нині цю посаду обіймає Артем Рибченко.

Що цьому передувало

У неділю, 17 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідний указ за номером 501 з'явився на офіційному сайті глави держави. Того ж дня стало відомо, що замість неї обов'язки Генпрокурора виконуватиме Олексій Симоненко — заступник генпрокурора.

У своєму відеозверненні глава держави пояснив кадрові перестановки. За його словами, сотні співробітників прокуратури та десятки працівників СБУ підозрюються у колаборації та державній зраді. І відповідальність за це зокрема лежить і на керівниках цих відомств.

У понеділок, 18 липня, звільнення Венедіктової з посади прокоментував заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов. Він наголосив, що такий крок було зроблено з тим, щоб унеможливити вплив цих чиновників на розслідування кримінальних проваджень щодо співробітників СБУ та прокурорів. Смирнов також заявив, що на шостому місяці війни таких осіб продовжують фіксувати надто часто.

Усунення Венедіктової з посади Генпрокурора породило чутки про те, що вона не згодна з таким рішенням президента Володимира Зеленського, у зв'язку з чим має намір і надалі бути на своїй посаді. Проте їх чиновниця спростувала своїм дописом, опублікованим у Facebook.

Незважаючи на усунення Венедіктова, уточнила, що пишається виконаною роботою на посаді, адже вона продемонструвала хороші результати. І додала, що їй вдалося поєднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем та в інтересах країни.

А у вівторок, 19 липня, Верховна Рада України звільнила генерального прокурора Ірину Венедіктову. Рішення про усунення Венедіктової підтримали 264 нардепи, найбільше — "слуги народу" (198).

Нагадаємо, Фокус раніше вже писав про те, чому президент Володимир Зеленський вирішив позбутися Венедіктової та Баканова.

До речі, у мирний час такі рішення були б неможливими. Конституція України не наділяє президента такими повноваженнями. Призначати та звільняти голову СБУ, генерального прокурора — компетенція Верховної Ради. Але в Україні війна, а парламент ще у травні 2022 року ухвалив Закон "Про правовий режим воєнного стану".