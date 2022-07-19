Венедиктова после увольнения может стать послом в Швейцарии, – СМИ

Согласно информации украинского посольства в стране, сейчас эту должность занимает Артем Рыбченко.

Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора Украины, может начать дипломатическую карьеру. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, Венедиктова может в ближайшее время стать послом Украины в Швейцарии. Сейчас этот пост занимает Артем Рыбченко.

Что этому предшествовало

В воскресенье. 17 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Соответствующий указ под номером 501 появился на официальном сайте главы государства. В тот же день стало известно, что вместо нее обязанности Генпрокурора будет исполнять Алексей Симоненко — заместитель генпрокурора.

В своем видеообращении глава страны объяснил кадровые перестановки. По его словам, сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. И ответственность за это, в частности, лежит и на руководителях этих ведомств.

В понедельник, 18 июля, увольнение Венедиктовой с занимаемой должности прокомментировал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. Он подчеркнул, что такой шаг был предпринят с тем, чтобы сделать невозможным влияние этих чиновников на расследование уголовных производств в отношении сотрудников СБУ и прокуроров. Смирнов также заявил, что на шестом месяце войны таких лиц продолжают выявлять слишком часто.

Отстранение Венедиктовой от должности Генпрокурора породила слухи о том, что она не согласна с таким решением президента Владимира Зеленского, в связи с чем намерена и дальше быть на своей должности. Однако их чиновница опровергла своим постом, опубликованном в Facebook.

Несмотря на отстранение Венедиктова уточнила, что гордится проделанной работой на должности, ведь она продемонстрировала хорошие результаты. И добавила, что ей удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем и в интересах страны.

А во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила генерального прокурора Ирину Венедиктову. Решение об отстранении Венедиктовой поддержали 264 нардепа, больше всех – "слуги народа" (198).

Напомним, Фокус ранее уже писал о том, почему президент Владимир Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова.

К слову, в мирное время такие решения были бы невозможны. Конституция Украины не наделяет президента подобными полномочиями. Назначать и увольнять главу СБУ, генерального прокурора – компетенция Верховной Рады. Но в Украине война, а парламент еще в мае 2022 года принял Закон "О правовом режиме военного положения".