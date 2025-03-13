Виїхав з Курщини 4 місяці тому: в Генштабі назвали причини звільнення командувача ОК "Північ"
Речник генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій каже, що командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова тимчасово вивели в резерв до призначення на іншу посаду. Сам генерал говорить, що причини звільнення йому не пояснили.
Звільнення Дмитра Красильникова з посади командувача оперативного командування "Північ" та його переведення в резерв для нового призначення не було пов'язане з ситуацією в Курській області РФ, а командування угрупованням військ "Курськ" він припинив близько чотирьох місяців тому. Про це сказав речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій в коментарі "Суспільному".
Речник зазначив, що переміщення досвідчених військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є типовим процесом у військовій кар'єрі. За його словами, нині розглядається питання про призначення Красильникова на іншу посаду згідно з його рівнем знань і досвіду.
"У зв’язку з кардинальними змінами в системі управління Збройних Сил України велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади. Відтак, з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення, генерал-майор Дмитро Красильников тимчасово виведений у резерв. Про його нове призначення буде повідомлено окремо", — сказав Дмитро Лиховій.
Наказ про звільнення був підписаний 7 березня. За словами Красильникова, причин йому не пояснювали, повідомляють журналісти.
"Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти", — сказав він, зазначивши, що не бачить суттєвих підстав для свого звільнення, а з Курської області виїхав у листопаді 2024 року.
За інформацією Красильникова, на посаду командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара. Раніше він був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.
Про звільнення Дмитра Красильникова вночі 12 березня повідомила народна депутатка України Мар'яна Безугла у Facebook. Вона звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тому, що він звільняє генерала в критичний момент попри позицію командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.
Що відомо про Дмитра Красильникова
Бригадного генерала Дмитра Красильникова було призначено на посаду командувача оперативного командування "Північ" 13 березня 2023 року.
Народився Дмитро Красильников 1978 року. З 1995-го здобував освіту в Одеському інституті сухопутних військ, після випуску був розподілений до 95-ї десантно-штурмової бригади. У 2012 році навчався також у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
Вперше офіцер вступив у бій 21 липня 2014 року, коли визволяв Торецьк (тоді — Дзержинськ) у складі 34-го батальйону тероборони Кіровоградської області. Брав участь також у Дебальцевській операції.
Президент України Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року надав Дмитру Красильникову звання Героя України.
Нагадаємо, ввечері 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив заяву щодо ситуації в Курській області та сказав, що оборона триватиме стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Він зазначив, що в передмістях Суджі тривають активні бої.
21 лютого пресслужба ОК "Північ" повідомляла, що новомобілізованих у командуванні навчатимуть ножовому бою в межах базової військової підготовки.