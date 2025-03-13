Виїхав з Курщини 4 місяці тому: в Генштабі назвали причини звільнення командувача ОК "Північ"

Речник генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій каже, що командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова тимчасово вивели в резерв до призначення на іншу посаду. Сам генерал говорить, що причини звільнення йому не пояснили.

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Звільнення Дмитра Красильникова з посади командувача оперативного командування "Північ" та його переведення в резерв для нового призначення не було пов'язане з ситуацією в Курській області РФ, а командування угрупованням військ "Курськ" він припинив близько чотирьох місяців тому. Про це сказав речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій в коментарі "Суспільному".

Речник зазначив, що переміщення досвідчених військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є типовим процесом у військовій кар'єрі. За його словами, нині розглядається питання про призначення Красильникова на іншу посаду згідно з його рівнем знань і досвіду.

"У зв’язку з кардинальними змінами в системі управління Збройних Сил України велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади. Відтак, з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення, генерал-майор Дмитро Красильников тимчасово виведений у резерв. Про його нове призначення буде повідомлено окремо", — сказав Дмитро Лиховій.

Наказ про звільнення був підписаний 7 березня. За словами Красильникова, причин йому не пояснювали, повідомляють журналісти.

"Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти", — сказав він, зазначивши, що не бачить суттєвих підстав для свого звільнення, а з Курської області виїхав у листопаді 2024 року.

За інформацією Красильникова, на посаду командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара. Раніше він був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Про звільнення Дмитра Красильникова вночі 12 березня повідомила народна депутатка України Мар'яна Безугла у Facebook. Вона звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тому, що він звільняє генерала в критичний момент попри позицію командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Про звільнення командувача ОК "Північ" 12 березня повідомила Мар'яна Безугла Фото: Скриншот

Що відомо про Дмитра Красильникова

Бригадного генерала Дмитра Красильникова було призначено на посаду командувача оперативного командування "Північ" 13 березня 2023 року.

Народився Дмитро Красильников 1978 року. З 1995-го здобував освіту в Одеському інституті сухопутних військ, після випуску був розподілений до 95-ї десантно-штурмової бригади. У 2012 році навчався також у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Вперше офіцер вступив у бій 21 липня 2014 року, коли визволяв Торецьк (тоді — Дзержинськ) у складі 34-го батальйону тероборони Кіровоградської області. Брав участь також у Дебальцевській операції.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року надав Дмитру Красильникову звання Героя України.

Нагадаємо, ввечері 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив заяву щодо ситуації в Курській області та сказав, що оборона триватиме стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Він зазначив, що в передмістях Суджі тривають активні бої.

21 лютого пресслужба ОК "Північ" повідомляла, що новомобілізованих у командуванні навчатимуть ножовому бою в межах базової військової підготовки.