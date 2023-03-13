Оперативне командування "Північ" очолив генерал Дмитро Красильников: що про нього відомо

Генерал-майор Віктор Ніколюк тепер став командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ. Зі свого боку, Красильников має українську воєнну освіту і на війні з РФ з 2014 року.

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Бригадний генерал Дмитро Красильников очолив Оперативне командування "Північ". Про це повідомляє пресслужба командувача підготовки командування Сухопутних військ ЗС України.

Генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолював ОК "Північ", приступив до обов'язків командувача підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ.

Генерал-майор Віктор Ніколюк став командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ

"Продовжуємо й надалі працювати для нашої спільної мети разом до Перемоги!" — Заявив новопризначений командувач підготовкою командування.

Що відомо про Дмитра Красильникова

Дмитро Красильников народився 1978 року. 1995 року він вступив до Одеського інституту сухопутних військ, а після випуску був розподілений до 95-ї десантно-штурмової бригади. Потім у 2012 році продовжив навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Перший бій для офіцера був 21 липня 2014 року в межах 34-го батальйону тероборони Кіровоградської області під час визволення Торецька (на той момент Дзержинськ). Потім на базі батальйону було сформовано інші підрозділи: мотопіхотні батальйони, артилерійський підрозділ, рота розвідки.

Також офіцер брав участь у Дебальцевській операції.

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський надав Красильникову звання Герой України.

Нагадаємо, 6 березня в ОК "Північ" показало зміцнення Чорнобиля на випадок російських атак із півночі.

13 березня у ДПСУ заявили, що ситуація на півночі України на кордоні з Білоруссю контрольована. Там знаходиться угруповання 9-10 тисяч воєнних, які навчаються у Білорусі.