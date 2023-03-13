Оперативное командование "Север" возглавил генерал Дмитрий Красильников: что о нем известно

Генерал-майор Виктор Николюк теперь стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. В свою очередь Красильников имеет украинское военное образование и на войне с РФ с 2014 года.

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Бригадный генерал Дмитрий Красильников возглавил Оперативное командование "Север". Об этом сообщает пресс-служба командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВС Украины.

Генерал-майор Виктор Николюк, который возглавлял ОК "Север" приступил к обязанностям командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ.

Генерал-майор Виктор Николюк стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ

"Продолжаем и дальше работать для нашей общей цели — вместе к Победе!" — заявил новоназначенный командующий подготовкой командования.

Что известно о Дмитрия Красильникове?

Дмитрий Красильников родился в 1978 году. В 1995 году он поступил в Одесский институт сухопутных войск, а после выпуска был распределен в 95-ю десантно-штурмовую бригаду. Затем в 2012 году продолжил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Первый бой для офицера был 21 июля 2014 года в рамках 34-го батальона теробороны Кировоградской области в ходе освобождения Торецка (на тот момент Дзержинск). Затем на базе батальона были сформированы другие подразделения: мотопехотные батальоны, артиллерийское подразделение, рота разведки.

Также офицер принимал участие в Дебальцевской операции.

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Красильникову звание Герой Украины.

Напомним, 6 марта в ОК "Север" показало укрепление Чернобыля на случай российских атак с севера.

13 марта в ГПСУ заявили, что ситуация на севере Украины на границе с Беларусью контролируемая. Там находится группировка 9-10 тысяч военных, которые обучаются в Беларуси.