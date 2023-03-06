Строят опорные пункты: Силы обороны укрепляют Чернобыль на случай атак с севера (видео)

В Зоне отчуждения создают новые укрепления, однако не забывают и о комфортных условиях пребывания для военных. Сюда завезли мощные генераторы, чтобы избежать проблем с электроэнергией.

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Силы обороны Украины укрепляют Чернобыльскую зону отчуждения на случай российских атак с северного направления на Киев. Для этого здесь строят опорные пункты и укрепления, рассказывает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в понедельник, 6 марта.

"В Северной операционной зоне продолжаются работы по усовершенствованию рубежей и позиций на предмет ведения долговременной обороны", — в частности, говорится в сообщении.

При этом новые сооружения здесь именно строят, а не копают, так как в Чернобыле это запрещено из-за радиационных рисков. Все новые позиции размещают лишь после соответствующей радиационной разведки.

Между тем, здесь решаются не только вопросы инженерного характера. В настоящее время пытаются создать достойные условия для постоянного размещения украинских военных. Для этого совместно с волонтерской организацией "Оберег-26" реализуется проект, целью которого обеспечить генераторами военные части в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

В настоящее время украинским военным уже передали около 500 электрогенераторов мощностью от 2 до 9 киловатт.

Всего планируется передать до 5 тыс. единиц такого оборудования на общую сумму около $4 млн, цитирует пресс-служба слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Это значительно повысит автономность подразделений и увеличит комфорт пребывания в полевых условиях", — прокомментировал командующий.

Напомним, 3 марта начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что вероятность повторного наступления ВС РФ на Киев почти невозможна. После деоккупации Киевской области украинские вооруженные силы активно укрепляют позиции и минируют территории на подступах к столице.