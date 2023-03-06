Будують опорні пункти: Сили оборони зміцнюють Чорнобиль на випадок атак із півночі (відео)

У Зоні відчуження створюють нові укріплення, проте не забувають і про комфортні умови перебування для військових. Сюди завезли потужні генератори, щоб уникнути проблем із електроенергією.

Related video

Сили оборони України зміцнюють Чорнобильську зону відчуження на випадок російських атак із північного напрямку на Київ. Для цього тут будують опорні пункти та зміцнення, розповідає пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ в понеділок, 6 березня.

"У Північній операційній зоні продовжуються роботи з удосконалення рубежів та позицій щодо ведення довготривалої оборони", — зокрема, йдеться в повідомленні.

При цьому нові споруди тут саме будують, а не копають, бо у Чорнобилі це заборонено через радіаційні ризики. Усі нові позиції розміщують лише після відповідної радіаційної розвідки.

Водночас тут вирішуються не лише питання інженерного характеру. Наразі намагаються створити гідні умови для постійного розміщення українських військових. Для цього спільно з волонтерською організацією "Оберіг-26" реалізується проєкт, який має на меті забезпечити генераторами військові частини у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Київській та Полтавській областях.

Наразі українським військовим уже передали близько 500 електрогенераторів потужністю від 2 до 9 кіловат.

Загалом планується передати до 5 тис. одиниць такого обладнання на загальну суму близько $4 млн, цитує пресслужба слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Це значно підвищить автономність підрозділів та збільшить комфорт перебування у польових умовах", — прокоментував командувач.

Нагадаємо, 3 березня начальник поліції Київської області Андрій Небутов заявив, що ймовірність повторного наступу ЗС РФ на Київ майже неможлива. Після деокупації Київської області українські збройні сили активно зміцнюють позиції та мінують території на підступах до столиці.