"Дамо гідну відсіч": повторний наступ на Київ із півночі неможливий, — Нацполіція

Наступ ЗС РФ на українську столицю, як вважає начальник поліції Андрій Нєбитов, практично неможливий через характер місцевості й оборонних споруд, які створюються досі.

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Імовірність повторного наступу ЗС РФ на Київ майже неможлива. Після деокупації Київської області українські збройні сили активно зміцнюють позиції та мінують території на підступах до столиці, заявив 3 березня в інтерв'ю ТСН начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Зокрема він розповів, що після звільнення Чорнобильської АЕС у Зоні відчуження одразу почали зводити зміцнення та фортифікаційні споруди, і з того часу робота не зупинялася. На позиціях перебувають військові підрозділи, які оснащені важким озброєнням.

"Посилені спецпідрозділи, зараз у них є відповідна броньована техніка, важке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гелікоптери. Мілітарна складова посилюється", — сказав він.

Щодо характеру місцевості, то Нєбитов відзначив болотистість території, яка навесні стає непрохідною. Окрім цього, ЗСУ провели мінування окремих ділянок.

"80% території — це болота. З настанням весни по ній фактично неможливо проходити. Проведено мінування території, інші серйозні заходи", — пояснив Нєбитов.

За його словами, другий прохід на Київ із півночі практично неможливий, але якщо окупанти все ж таки наважаться провести наступальну операцію, то українські бійці готові дати гідну відсіч.

Нагадаємо, 28 лютого заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що українська столиця приготувалася відбивати атаки російських військ. За його словами, влада розробила плани, які передбачені не лише у воєнних умовах, а й на випадок техногенних чи інших катастроф.

У Міністерстві закордонних справ 2 березня розповіли, що Збройні сили РФ не мають достатньо сил, щоби відкрити ще один фронт і провести наступ із території Білорусі. На думку посла з особливих доручень МЗС Олександра Щерби, небезпека прориву може виникнути, коли російська армія розпочне передислокацію з Уралу.