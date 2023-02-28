У Києва є план дій на випадок повторного нападу Росії на столицю, — КМДА

Заступник мера Микола Поворозник сподівається, що загарбники не ризикнуть вдруге піти на штурм української столиці, але запевняє, що влада та містяни готові до захисту

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Київ за рік війни приготувався до відбиття атак російських окупантів у разі їхньої ще однієї спроби захопити столицю. Про це в інтерв'ю "Укрінформу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворознюк.

Відповідаючи на питання журналістів, чи готове місто до можливого повторного нападу російських окупантів, Поворознюк відповів ствердно.

"Для цього є відповідні плани та напрацювання. Зокрема, сьогодні проходять навчання щодо захисту столиці. Що стосується оповіщення людей, для цього теж є інформативна система – це працівники комунальних служб, засоби масової інформації. Джерел на сьогодні для цього достатньо. Я сподіваюсь, що в нас такого більше не буде. До речі, ці плани є не тільки на випадок війни, такі плани передбачаються і розробляються на будь-які випадки техногенних або інших катастроф", — сказав Поворознюк.

З 24 лютого минулого року у Києві сигнал повітряної тривоги пролунав 680 разів, і це призвело до руйнувань понад 700 будівель. Серед них 417 багатоповерхових будівель, 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти, повідомив 24 лютого міський голова Києва Віталій Кличко.

Ізраїль заявив про готовність допомогти встановити на території України систему для попередження цивільних осіб про наближення російських ракет і БпЛА протягом чотирьох місяців. заявив очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен. Первісне розгортання ізраїльської системи оповіщення буде пілотним і у найкращому разі охопить місто розміром з українську столицю.

Раніше Фокус повідомляв, що у компанії "Нова пошта" заявили, що у разі повторного нападу Росії на Київ, готові до будь-якого розвитку подій — розробили логістичні моделі й евакуаційні маршрути. Тут також підтвердили стовідсоткову готовність не зупиняти бізнес, працювати далі, відстежуючи ситуацію й реагуючи на виклики.