"Київ вистояв": Кличко підбив статистику року великої війни для столиці

Міський голова зазначив, що за останні 12 місяців були не лише жахливі події, а й позитивні моменти. Наприклад, кияни практично в 10 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися.

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Мер Києва Віталій Кличко вирішив підбити власні підсумки воєнного року в Україні. У цифрах він розповів про реалії життя в столиці за період з лютого 2022 по лютий 2023 року. Про це йдеться в його новому посту в Telegram-каналі.

Усі 365 днів Київ жив, оборонявся, працював і продовжує це робити. Міський голова подякував усім, хто бореться за свободу України від окупантів.

"Ми – кожен на своєму місці – робили і робимо все для Перемоги та звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч у перші дні та тижні, щоб Київ вистояв", — йдеться у повідомленні під постом.

З 24 лютого минулого року у Києві сигнал повітряної тривоги пролунав 680 разів, і це призвело до руйнувань понад 700 будівель. Серед них 417 багатоповерхових будівель, 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти.

Ще трохи цифр від Віталія Кличка:

"Київською службою порятунку" було здійснено 48 виїздів на місця, які постраждали від атаки РФ із повітря. Бригади "швидкої" виїжджали допомогти постраждалим 929 раз;

за час повномасштабної війни у Києві загинуло 160 мирних жителів, серед яких щонайменше п'ять дітей;

у столиці за цей час зареєстровано понад 229 тисяч внутрішніх переселенців, а 8 тисяч городян щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва у перші місяці війни;

київський метрополітен став одним із місць, де можна сховатися від ракетної загрози та атаки безпілотниками-камікадзе. Водночас він прихистив до 66 940 киян.

Не обійшлося і без хорошої статистики. За цей рік у Києві одружилося 24 852 пари, а розлучилося всього 2 688. Також народилося 16 461 немовлят, серед яких 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчаток. З них 278 двійнят і всього 4 трійні.

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через річницю повномасштабної війни. Він згадав ранок 24 лютого, найдовшого дня в новій історії України, та всі головні моменти протистояння агресору.

22 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що розбиту техніку РФ виставлять у 4 країнах ЄС до річниці вторгнення. Ворожу техніку туди доставили за кілька днів.