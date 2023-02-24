"Киев выстоял": Кличко подвел статистику года большой войны для столицы

Городской глава отметил, что за последние 12 месяцев были не только устрашающие события, но и позитивные моменты. К примеру, киевляне практически в 10 раз чаще женились, чем разводились.

Related video

Мэр Киева Виталий Кличко решил подвести собственные итоги военного года в Украине. В цифрах он рассказал о реалиях жизни в столице за период с февраля 2022 по февраль 2023. Об этом говорится в его новом посте в Telegram-канале.

Все 365 дней Киев жил, оборонялся, работал и продолжает это делать. Городской глава поблагодарил всех, кто борется за свободу Украины от оккупантов.

"Мы – каждый на своем месте – делали и делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российского агрессора. Я благодарю всех киевлян, которые стояли бок о бок в первые дни и недели, чтобы Киев выстоял", — говорится в сообщении под постом.

С 24 февраля прошлого года в Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал 680 раз, и это привело к разрушениям более 700 зданий. Среди них 417 многоэтажных зданий, 109 частных домов, а также 93 заведения образования.

Еще немного цифр от Виталия Кличко:

"Киевской службой спасения" было осуществлено 48 выездов на места, которые пострадали от атаки РФ с воздуха. Бригады "скорой" выезжали на помощь пострадавшим 929 раз;

за время полномасштабной войны в Киеве погибло 160 мирных жителей, среди которых не менее пяти детей;

в столице за это время зарегистрировано более 229 тысяч внутренних переселенцев, а 8 тысяч горожан ежедневно получали помощь от Гуманитарного штаба Киева в первые месяцы войны;

киевский метрополитен стал одним из мест, где можно укрыться от ракетной угрозы и атаки беспилотниками-камикадзе. Одновременно он принимал до 66 940 киевлян.

Не обошлось и без хорошей статистики. За этот год в Киеве поженилось 24 852 пары, а развелось всего 2 688. Также родилось 16 461 младенцев, среди которых 8 507 мальчиков и 7 954 девочек. Из них 278 двойняшек и всего 4 тройни.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за годовщины полномасштабной войны. Он вспомнил утро 24 февраля, самого длинного дня в новейшей истории Украины, и все главные моменты противостояния агрессору.

22 февраля министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что разбитую технику РФ выставят в 4 странах ЕС к годовщине вторжения. Вражеская техника была туда доставлена за несколько дней.