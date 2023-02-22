"Российские танки ворвались в НАТО": разбитую технику РФ выставят в 4 странах ЕС (фото)

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, экспозиции с танками страны-агрессора откроются 24 февраля в Литве, Латвии, Эстонии и Германии. Вражескую технику туда уже доставили.

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Разбитую российскую технику выставят в качестве экспонатов в четырех странах Евросоюза к годовщине вторжения РФ в Украину. Об этом у себя в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам", — в частности, рассказал он.

Как стало известно, поврежденные вражеские танки выставят в Литве, Латвии, Эстонии и Германии. Экспозиция откроется 24 февраля.

[ + – ] Российские танки уже прибыли для участия в выставке в Европе

Резников подчеркнул, что таким образом жители этих государств убедятся, что российские танки могут попасть в Европу через Украину "только в виде музейных экспонатов".

Он также напомнил, что летом прошлого года аналогичные выставки уже проходили в Польше и Чехии.

Такая экспозиция должна стать определенным сигналом и для россиян, убежден министр обороны.

"В Европе вблизи посмотрят на их подлинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще — отвращение и презрение", — уточнил он.

Как пишет глава оборонного ведомства, благодаря выставке больше европейцев смогут увидеть, что страну-агрессор можно и нужно побеждать на поле боя.

"И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", — резюмировал он.

Напомним, 27 июня 2022 года в Варшаве открылась выставка военной техники РФ, которую уничтожили бойцы ВСУ. Экспозиция прошла под символическим названием "За нашу и вашу свободу".

16 февраля волонтерская организация по сбору данных WarSpotting сообщила, что всего за две недели российские войска под Угледаром Донецкой области потеряли 71 единицу боевой техники.