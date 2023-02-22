"Російські танки увірвалися в НАТО": розбиту техніку РФ виставлять у 4 країнах ЄС (фото)

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, експозиції з танками країни-агресорки відкриються 24 лютого у Литві, Латвії, Естонії та Німеччині. Ворожу техніку туди вже доставили.

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Розбиту російську техніку виставлять як експонати у чотирьох країнах Євросоюзу до річниці вторгнення РФ в Україну. Про це у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні вночі 4 російські танки "увірвалися" в ЄС і НАТО. Але, як кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам", — зокрема, розповів він.

Як стало відомо, пошкоджені ворожі танки виставлять у Литві, Латвії, Естонії та Німеччині. Експозиція відкриється 24 лютого.

[ + – ] Російські танки вже прибули для участі у виставці у Європі

Резніков наголосив, що в такий спосіб жителі цих держав переконаються, що російські танки можуть потрапити в Європу через Україну "тільки у вигляді музейних експонатів".

Він також нагадав, що влітку минулого року аналогічні виставки вже проходили у Польщі та Чехії.

Така експозиція має стати певним сигналом для росіян, переконаний міністр оборони.

"У Європі поблизу подивляться на їх справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше — огиду та зневагу", — уточнив він.

Як пише голова оборонного відомства, завдяки виставці більше європейців матимуть змогу побачити, що країну-агресорку можна і потрібно перемагати на полі бою.

"І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", — резюмував він.

Нагадаємо, 27 червня 2022 року у Варшаві відкрилася виставка військової техніки РФ, яку знищили бійці ЗСУ. Експозиція пройшла під символічною назвою "За нашу та вашу свободу".

16 лютого волонтерська організація зі збору даних WarSpotting повідомила, що всього за два тижні російські війська під Вугледаром Донецької області втратили 71 одиницю бойової техніки.