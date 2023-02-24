"Будем драться за каждое завтра": Зеленский обратился к украинцам в годовщину большой войны с РФ (видео)

Президент Украины вспомнил утро 24 февраля, самого длинного дня в новейшей истории Украины, и все главные моменты противостояния агрессору. Угрозы Москвы уничтожить всех через 3 дня провалились, в победу верят почти 100% украинцев, заявил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю годовщины полномасштабной войны России с Украиной вспомнил ключевые моменты противостоянию агрессору. После года тяжелых боев вера украинцев в победу составила 95%.

"Год назад в этот день с этого же места около 7:00 утра я обратился к вам с кратким заявлением всего на 67 секунд. В ней прозвучали две самые главные и тогда и сейчас вещи — Россия начала против нас полномасштабную войну. И то, что мы сильные, готовы ко всему и победим всех. Потому что мы – это Украина", — начал речь глава государства

По словам президента, 24 февраля прошлого года стал самым длинным и трудным днем в новейшей истории Украины.

[ + – ] Зеленский поблагодарил всех, благодаря кому продолжается украинское сопротивление

"Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем. У кого-то был страх, у кого-то шок. Кто-то не знал, что сказать, но все чувствовали, что делать. На дорогах появились пробки, многие ехали за оружием. Кто-то стоял на границе, но много кто – в военкоматы и ТРо. Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Не испугались, не сломались, не сдались. Символом этого стали пограничники из острова Змеиный и маршрут, по которому они отправили русский военный корабль", — напомнил Зеленский происходящее в начале российского вторжения.

Украинская армия выстояла первые три дня, а сегодня исполнился ровно год с момента начала большого сопротивления, отметил он.

"Мы дрались и выгрызали каждые сутки. Мы выстояли на второй день, далее – на третий. Трое суток, которые нам отводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет существовать. Но мы выстояли и на четвертый день. А потом на пятый. А сегодня стоим ровно год. И до сих пор знаем: за каждое завтра надо драться", — заявил президент.

Зеленский поблагодарил всех, благодаря кому продолжается украинское сопротивление.

"Это все наши защитники. Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска, наша пехота и танкисты. Воздушные и Военно-Морские силы. Артиллерия, ПВО, десантники, разведчики, пограничники. ССО, СБУ, Нацгвардия, полиция, ТРо – все наши силы безопасности и обороны. Благодаря вам стоит Украина", — подчеркнул глава государства.

Зеленский выделил заслуги медиков, которые спасали жизни раненых бойцов на передовой, делали операции под обстрелами и принимали роды в бомбоубежищах. А спасатели и пожарные круглосуточно вытаскивали людей из-под завалов разрушенных зданий.

Отдельную благодарность получили украинские дипломаты, которые добивались новых санкций против России и признания ее государством-террористом.

Переломные моменты большой войны с Россией

Далее Зеленский вспомнил весенние атаки и военные преступления российских захватчиков в украинских городах.

"Новые атаки, новые раны, новая боль. Все увидели сущность нашего врага. Обстрелы роддома, драмтеатра в Мариуполе, Николаевской ОГА, площади Свободы в Харькове, вокзала в Краматорске. Увидели Бучу, Ирпень, Бородянку. Весь мир ясно осознал, что на самом деле означает "русский мир". На что способна Россия", — перечислил он.

Также миру удалось увидеть, на что способна Украина и ее новые герои.

"Защитники Киева, защитники "Азовстали". Новые подвиги, совершавшие целые города. Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка. Города-герои. Столицы несокрушимости. Новые символы", — сказал президент.

Далее, по словам украинского лидера, были первые наступления, первые достижения и освобожденные территории.

"Первая и не последняя Чернобаевка. Изгнание оккупантов из Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Наша "Стугна". "Ольха". Наш "Нептун" и идущий ко дну крейсер "Москва". Первый "Рамштайн". И второй за всю историю ленд-лиз. Украина удивила мир. Украина вдохновила мир. Украина объединила мир. В доказательство можно сказать тысячи слов, но достаточно нескольких. Himars, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard", — указал он.

Во время обращения Зеленский благодарил западных друзей Украины. Международная антипутинская коалиция значительно выросла.

Потери Украины и контрнаступления ВСУ

Через год полномасштабной войны, по словам Зеленского, каждый украинец ощутил потери и лишения.

"Каждый кого-то потерял. Отца, сына, брата, маму, дочь, сестру. Любимого человека. Близкого друга, коллегу, соседа, знакомого. Мои соболезнования. Почти у каждого телефона есть хотя бы один контакт, который больше никогда не поднимет трубки. Не ответит на SMS "Ты как?". Ежедневно миллионы украинцев писали или задавали родным и близким этот вопрос. Каждый день кто-то не получал ответа. Каждый день оккупанты убивали наших родных и близких", — отметил Зеленский.

Украина не успокоится, пока российские убийцы не понесут заслуженное наказание, акцентировал он внимание.

"Приговор очевиден. Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет победа", — заявил он.

Август, по словам президента, стал первым месяцем, когда захватчики не смогли взять ни одного украинского города. Угрозы и ультиматумы о денацификации сменились жестами доброй воли, а ВСУ почувствовали, что победа неизбежна.

Осенью было контрнаступление — освобождение Изюма, Балаклеи, Купянска, Лимана, части Херсонской области и Херсона.

"Хочу сейчас обратиться к тем, кто все еще ждет. К нашим гражданам во временной оккупации. Украина не оставила вас, не забыла и не отказалась от вас. Так или иначе мы освободим все наши земли. Мы будем бороться и возвращать каждого пленного. И это все вместе будет победой. Мы видим ее даже в темноте, несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключение электроэнергии. Мы видим свет этой победы", — заключил украинский лидер.

Напомним, что Евросоюз 23 февраля в заявлении к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал "формулу мира" Зеленского. Никому нельзя вторгаться в соседнюю страну, нарушать ее суверенитет и территориальную целостность, заявили политики.

К годовщине вторжения РФ в Украину Литва, Латвия, Эстония и Германия выставят в качестве экспонатов уничтоженную российскую военную технику. Таким образом европейцам покажут, что танки ВС РФ попадут в ЕС через Украину лишь в виде музейных экспонатов.